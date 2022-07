TV / Clima descontraído!

William Bonner surge em foto descontraída nos bastidores do Jornal Nacional

Equipe do Jornal Nacional mostra foto de William Bonner com look despojado e em sua sala nos bastidores do telejornal

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 19h50

William Bonner surge em foto descontraída nos bastidores do Jornal Nacional - Reprodução/Globoplay