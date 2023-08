Web resgata momentos hilários de Aracy Balabanian como ‘Cassandra’; relembre

Vai deixar saudade! Internautas relembram legado de Aracy Balabanian como a icônica ‘Cassandra’ em ‘Sai de Baixo’

Nesta segunda-feira, 7, faleceu a atriz Aracy Balabanian aos 83 anos de idade. Saudosos, os internautas prestaram uma última homenagem e resgataram registros memoráveis da artista em cena como sua icônica personagem que conquistou o coração do público, a eterna ‘Cassandra’, de ‘Sai de Baixo’.

Com sua atuação memorável, Aracy presenteou a televisão brasileira com momentos cômicos que ficarão para sempre na memória. Nas redes sociais, fãs estão resgatando cenas marcantes do icônico programa humorístico da Globo, exibido entre 1996 e 2002, que ganhou episódios especiais ao longo dos anos e um filme em 2019.

Nos registros, a personagem de Aracy Balabanian arranca gargalhadas dos telespectadores com seus bordões memoráveis e a risada contagiante da socialite extravagante, mãe de 'Magda' e sogra de 'Caco Antibes', interpretados pelos atores Marisa Orth e Miguel Falabella. O elenco também contava com a presença de Luiz Gustavo e Cláudia Jimenez.

Relembro momentos de Aracy Balabanian em 'Sai de Baixo':

Aracy Balabanian, a eterna Cassandra de 'Sai de Baixo'. Descanse em paz! 🖤



Hoje só assistirei aos vídeos de Aracy Balabanian, nossa eterna e ADIRADA ARACU 🥺 ❤️



A repercussão dos registros é uma prova de que o legado de Aracy Balabanian continuará presente após sua partida. Vale lembrar que as causas da morte da atriz ainda não foram divulgadas, mas a artista lutou contra um câncer de pulmão no fim do ano passado e estava internada em um Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

O adeus emocionante de Miguel Falabella para Aracy Balabanian:

Após a confirmação da morte de Aracy Balabanian, o ator Miguel Falabella comoveu os seguidores nas redes sociais ao publicar uma homenagem para a artista. Imortalizados pelo seriado Sai de Baixo, os dois eram muito amigos e sempre viveram uma relação de muito carinho. Confira a despedida do artista.