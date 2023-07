Viúvo de Zé Celso chora no Fantástico: 'Uma dor imensa'

Viúvo de Zé Celso, Marcelo Drummond fala sobre o dia do incêndio no apartamento do marido e a dor de perdê-lo em entrevista no Fantástico

Na última semana, o Brasil se despediu do ator, diretor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, que foi um dos grandes nomes do teatro brasileiro. Neste domingo, 9, o viúvo dele, Marcelo Drummond, conversou com o programa Fantástico, da Globo, e relembrou a dor de perder o seu amado, com quem estava junto há quase 40 anos.

Na entrevista, ele relembrou qual a última imagem que tem do marido após o incêndio que atingiu o quarto dele em um apartamento em São Paulo. “É uma dor imensa. Inexplicável. A imagem dele. A última imagem dele. Pegando fogo. Eu apagando com a mão”, contou.

Então, ele contou sobre quando viu o incêndio. “Eu acordei com uma explosão. Um barulho enorme. Aí saí correndo do quarto, eu vi que estaça enfumaçado. Eu fui na cozinha para ver, falei: 'Alguém esqueceu, né? Uma panela acesa está fazendo isso?'. Eu vi que não era. Saí da cozinha e olhei dentro daquela coisa preta, aquela fumaça preta”, disse ele, e completou: “A Lurdinha que trabalha lá em casa, me puxou para fora, me acordou, eu sentei na escada, eu falei: 'Tem que tirar o Zé'. De repente puxaram o Zé, eu deitei do lado dele, segurei a mão dele. Falei: 'Estou aqui com você'”.

Além disso, ele relembrou a despedida durante o velório. “Eu dei um beijo, peguei na mão, pedi que trouxessem o Nagô [cachorro], porque ele adorava o Zé”, afirmou. Por fim, Marcelo definiu o marido. “Ele transbordava amor, eu conheço o amor do Zé, isso é o que mais me orgulha”, contou.

FOTO: Tomzé Fonseca/Agnews

A morte de Zé Celso

O ator, diretor e dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa faleceu na manhã desta quinta-feira, 6, aos 86 anos de idade. Ele estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer queimaduras em seu corpo durante um incêndio que atingiu o seu apartamento nesta semana .

O quadro de saúde dele era considerado grave e ele sofreu uma piora ao desenvolver insuficiência renal. A morte dele aconteceu em decorrência da falência dos órgãos na manhã desta quinta-feira, informou o Jornal O Globo.

Zé Celso foi internado na manhã de terça-feira com 53% do corpo queimado. O artista estava dormindo em seu quarto quando o local começou a pegar fogo. A investigação aponta que o incêndio pode ter começado em um curto-circuito do aquecedor.

O acidente deixou outros três feridos, sendo o marido dele, Marcelo Drummond, e os amigos Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. Os três também foram internados por causa da inalação de fumaça quando foram salvar Zé Celso.

Vale lembrar que Zé Celso teve uma longa carreira na dramaturgia brasileira. Ele foi um dos grandes nomes do teatro brasileiro e criou o Teatro Oficina, em São Paulo, junto com amigos no final da década de 1950.