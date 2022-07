Vitória Strada relembra 'Salve-se Quem Puder': "1 ano sem Kyra"

A atriz Vitória Strada relembrou algumas cenas da novela e falou sobre a saudade que sente do folhetim

Vitória Strada(25) usou as redes sociais neste domingo, 17, para relembrar a novela Salve-se Quem Puder.

A trama das sete da TV Globo chegou ao fim há um ano, e a atriz postou algumas cenas marcantes do folhetim e confessou que sente "saudade dessa história".

"1 ano sem Kyra, sem as minhas três panteras favoritas!", começou ela, que era protagonista da novela ao lado de Debora Secco (42) e Juliana Paiva (29).

O folhetim, vale lembrar, estreou em 2020, no entanto, precisou ter as gravações suspensas devido à pandemia da covid-19. Seguindo os protocolos de seguranças, os atores voltaram aos estúdios, e em maio do ano passado a novela reestreou.

"Salve-se Quem Puder foi uma novela que chegou no início da pandemia, tentando levar um pouco de leveza pra dentro da casa de vocês. Fico muito feliz em ver vocês ainda assistindo e sentindo saudade dessa história como eu!", completou a artista.

