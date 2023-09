Troca de farpas: Ana Maria Braga se irrita e protagoniza climão durante o 'Mais Você'

Ana Maria Braga se irrita e protagoniza climão com a produção; quem assistia ao programa ficou surpreso

Quem assistia ao Mais Você nesta quinta-feira, 28, foi pego de surpresa por uma troca de farpas entre a apresentadora Ana Maria Braga e a produção do programa. Ela se mostrou irritada e rebateu um pedido que foi realizado em seu ponto eletrônico - acessório que é usado para que ela se comunique com a direção.

Ao vivo, ela conversava com Tati Machado quando o papo ficou bom e as duas conversavam animadamente sobre os assuntos do dia. Só que ela levou a bronca e rebateu ao vivo.

"O povo está com pressa lá em cima. São 11h, só. 11h01, agora. Pronto, falei", afirmou ela. Minutos depois, ela ainda deixou clara sua irritação ao chamar mais um intervalo comercial. "Meia hora de chamada, volto já", disparou ela.

Ana Maria Braga comanda o Mais Você há mais de duas décadas. Neste longo período, ela protagonizou uma série de momentos corajosos. Recentemente, ela inclusive saiu em defesa da atriz Juliana Paes, que foi criticada ao renovar os votos de casamento com um look ousado.

"Ela foi com os amigos passar o final de semana na beira da praia, e os amigos que estavam lá inventaram [a comemoração], o amigo que fez a renovação dos votos. Não tinha padre, não era uma coisa religiosa, é renovação de amor. Ela pode ir vestida como ela quiser. O que ela tinha de branco lá era uma robe, um robe branco maravilhoso. Ela estava linda. Quem não gostou, come menos. Porque ela estava linda”, disse a apresentadora no programa Mais Você, da Globo.

A renovação dos votos de Juliana Paes

A atriz Juliana Paes surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao contar que renovou os votos de casamento com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista. Os dois estão casados há 15 anos e são pais de dois meninos, Pedro e Antônio. Durante o feriadão, eles improvisaram uma cerimônia para renovar as juras de amor na frente dos amigos e familiares.