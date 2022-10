Trio vencedor da segunda temporada do reality “Fuja Se For Capaz” é revelado

Stéfano Agostini, Gabi Amaral e Mari Mello saíram campeões da segunda temporada da competição exibida pelo canal Gloob

Nesta sexta-feira, 30, os grandes vencedores do reality-show “Fuja Se For Capaz” foram revelados! Os artistas Stéfano Agostini, Gabi Amaral e Mari Mello foram o trio vencedor da competição exibida pelo canal Gloob.

Durante 12 dias, artistas do canal infantil do grupo Globo tiveram que desvendar enigmas, resolver equações e correr contra o tempo para conquistarem o troféu no reality apresentado pela atriz Cléo Faria.

“Mesmo nos momentos mais difíceis, nós procuramos manter a concentração e resolver as situações sem estourar o tempo máximo”, revelou a atriz e cantora Gabi Amaral.

A cantora de 15 anos foi convidada pelo ator mirim Stéfano Agostini para compor sua equipe ao lado da atleta Mariana Mello. “O Stéfano e a Mari foram parceiros perfeitos e essa união fortaleceu o nosso time para que a gente conquistasse o troféu”, comentou Gabi.

As outras equipes do reality ainda contavam com artistas da série D.P.A do canal infantil, a influenciadora Maria Flor e a cantora Flor Gil, que foram desafiados em salas temáticas com diversos desafios.

“Foi muito emocionante e desafiador ter que a cada episódio fugir desses ambientes cercados de enigmas e aventura. E ainda terminar com vitória foi alegria completa”, ponderou Gabi sobre sua participação na competição.