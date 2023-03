Thiago Lacerda retorna à TV e nega cobrança por tempo afastado: 'Fiquei muito bem'

Em Amor Perfeito, nova trama das 18h, Thiago Lacerda interpreta o vilão Gaspar

Após passar anos longe das produções na televisão, o ator Thiago Lacerda (45) volta às telinhas da Globo para viver o vilão Gaspar, em Amor Perfeito. Ele chegou à trama para substituir o amigo, Rafael Cardoso (37), que desistiu do papel. Apesar de seu último trabalho ter ido ao ar em 2018, Lacerda assegura que não se cobrava por estar distante da TV, e que confiava em seu trabalho.

"Fiquei muito bem com esse tempo distante do trabalho, lidando com a vida de uma outra forma e de outro lugar. Tive privilégios que muitos de nós não tivemos, foi um exercício de entrar em contato com isso, mas tudo tem o seu tempo. Mais cedo ou mais tarde eu ia estar de volta", conta ele, em coletiva de imprensa da qual a CARAS Brasil participou.

Ele ainda afirmou que o convite para a nova trama das 18h chegou de forma inesperada, e que não teve a chance de falar com o amigo, antigo dono do papel. "Foi meio no susto, o convite veio já para começar gravando. É uma alegria voltar depois dessa pandemia, desse horror todo que vimos acontecer no Brasil. Não consegui falar com o Rafa, foi uma situação que aconteceu."

O artista ainda ressaltou que o período da pandemia de Covid-19 foi bastante difícil para si, e que sua esperança foi acreditar nos estudos e na ciência. "Na pandemia a minha fé foi ouvir os órgãos de saúde, os livros e os estudos. Minha fé foi a ciência e estar pronto para proteger as pessoas que a gente ama", completou.

THIAGO LACERDA REFLETE SOBRE O USO DAS REDES SOCIAIS

O ator afirma enxergar uma verdadeira revolução no mundo com a chegada da internet e das redes sociais. Apesar de ser um veterano na atuação, ele revela que não é muito chegado ao universo on-line, mesmo mantendo seu perfil no Instagram e compartilhando opiniões por lá. "Não é muito para mim, não sou um cara muito da tecnologia. É uma adaptação, falar com as pessoas de forma mais prática, rápida e direta."

Para ele, a adaptação da chegada da internet ainda acontece, em especial no Brasil, e tudo está muito ligado ao sistema de educação do país. "Temos uma dificuldade maior nas questões da nossa educação, são 500 anos de uma educação negligenciada. É preciso muito cuidado para lidar com isso. O que é estranho lidar é com a violência, agressividade, falta de respeito. É inerente a uma educação deficiente que temos há muito tempo."

Por fim, Lacerda ainda explica que gosta de se pronunciar nas redes e encara como algo bom para ser feito por artistas e pessoas com um grande alcance. "Acredito que uma pessoa pública quando se sente convocada a participar de algum processo seja importante [se pronunciar]. Nunca encarei como algo para me trazer benefícios, é muito mais uma ferramenta de comunicação", finalizou.