Tati Machado surpreende com promessa ousada para ganhar o 'Dança dos Famosos’

Inspirada pelos participantes do BBB 24, Tati Machado surpreende ao fazer uma promessa ousada caso ganhe o 'Dança dos Famosos'

Na última quarta-feira, 27, alguns participantes cumpriram um acordo e decidiram pular sem roupa na piscina do Big Brother Brasil 24. Fora do confinamento, Tati Machado se inspirou para fazer uma promessa semelhante: ela afirmou que saltaria pelada na piscina de Ana Maria Braga caso seja a vencedora do 'Dança dos Famosos', do ‘Domingão’, na Globo.

Enquanto discutia os últimos acontecimentos do reality show com a apresentadora do 'Mais Você', a jornalista comentou sobre o mergulho dos participantes. Foi nesse momento que Louro Mané perguntou se ela teria coragem de cumprir uma promessa tão ousada: “Tati, você pularia pelada na piscina do BBB?", indagou em tom de brincadeira.

Inicialmente, Tati tentou desconversar: “Eles prometem de tudo nesse BBB, né? Eu prometeria um monte de coisa. Pelada?", fugiu. Mas Ana Maria Braga colocou a colega de bancada na parede: "Você pularia pelada?”, a apresentadora indagou novamente. Desta vez, a jornalista confirmou de maneira tímida: "Eu acho que sim", afirmou.

Louro então decidiu firmar a promessa: “Se você ganhar a Dança dos Famosos você pula pelada na piscina?”, perguntou o papagaio. Tati tentou fugir novamente, mas aceitou. “Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu pulo na piscina pelada. Se eu ganhar eu pulo pelada. Você pula comigo?”, a jornalista convidou a apresentadora para um mergulho.

Ana Maria ofereceu a piscina de sua casa e disse que iria gravar tudo para o programa, mas que não participaria: “Não, o que eu tenho a ver com isso? Eu pulo, mas não pelada. Pelada é você”, disse a apresentadora. Tati então detalhou a promessa: “Eu fico segurando meus peitos, você me dá a mão e a gente pular”, disse. “Aposta feita”, o papagaio finalizou.

Vale mencionar que, desde sua estreia no programa 'Se Joga', Tati Machado acumulou sucessos e conquistou o público com seu carisma nas manhãs da emissora ao lado de Ana Maria Braga e Patrícia Poeta. Agora, ela integra o elenco do 'Dança dos Famosos' e já está se destacando, com muitos elogios logo no primeiro episódio do quadro.

Tati Machado já substituiu Ana Maria Braga:

Além de brilhar nas telinhas da Globo aos domingos, Tati Machado é presença garantida nas manhãs durante a semana. No mês passado, pela primeira vez, a jornalista foi escolhida para substituir Ana Maria Braga em sua atração matinal, assumindo a função ao lado do repórter Fabrício Battaglini. Inclusive, Tati e Fabricio explicaram o que aconteceu com a apresentadora logo no início do programa.