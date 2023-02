Sonia Abrão revela diagnóstico: 'Não conseguia nem sair da cama'

Sonia Abrão desabafa ao relembrar fase delicada em sua vida após diagnóstico de transtorno: 'Você aprende a lidar'

A apresentadora Sonia Abrão revelou um diagnóstico que recebeu há algum tempo. Discreta com a sua vida pessoal, ela surpreendeu ao contar que sofre com o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e síndrome do pânico. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela contou sobre o seu diagnóstico ao comentar da saída de Bruno do BBB 23, já que ele apertou o botão da desistência.

"Se tem uma pessoa que sofreu, durante muito tempo, de síndrome do pânico e com crises de ansiedade, algo que tenho até hoje, sou eu. Eu tenho o transtorno generalizado de ansiedade, mais conhecido como TAG. Então, eu sabia muito bem do que estava falando”, disse ela.

Então, a comunicadora falou de uma fase desafiadora em sua vida. "Teve fase da minha vida que eu não conseguia nem sair da cama. Eu passei mais de um mês na cama, pois eu não tinha coragem de colocar os pés no chão. Eu saía de casa e achava que não iria conseguir pegar meu carro e dirigir até o trabalho, mas acabava conseguindo a duras penas", contou.

Por fim, ela contou sobre como lida com o transtorno. "Terapia eu fiz profundamente durante muitos anos. Você não se livra totalmente desse problema, mas você aprende a lidar com ele, a viver com ele. Quando eu comecei a falar sobre coisas, eu sabia o que estava falando, pois senti na minha própria pele e minha família junto", declarou.

Sonia Abrão mostra último áudio que recebeu de Gloria Maria

Com a morte de Gloria Maria, Sonia Abrão relembrou um áudio que recebeu dela há poucos meses. "A ÚLTIMA MENSAGEM DE GLÓRIA MARIA NO “A TARDE É SUA”, antes de sua internação final, quando parecia estar se recuperando bem! Ela explicou sobre sua saúde e desejou tudo de bom pra mim e pra nossa equipe, nesse 2023 que estava se aproximando, mas que, infelizmente, a levou embora! Palavras que vão ficar pra sempre no coração da gente!!! Paz eterna pra vc e muita força e energia positiva para suas filhas, Maria e Laura, sempre guiadas pelo seu amor, aí do andar de cima! Valeu, Glória!", disse ela.

No áudio, Gloria Maria disse: “Obrigada pelo carinho, pela preocupação. Depois da minha cirurgia do cérebro, passou um tempinho e eu tive uma infecção no pulmão. Foi realmente gravíssimo, fiquei internada duas semanas. Todo mundo, poucos médicos achavam que eu ia sair dessa… A Sonia que eu adoro ela, eu mando um beijo enorme, um ano maravilhoso mesmo, que ela tenha um ano maravilhoso, muita saúde, muito sucesso, tudo de melhor para vocês”.