Silvero Pereira se emociona com recado de Jesuíta Barbosa: ''A gente passou tanto perrengue''

Ator Silvero Pereira recebeu recado do amigo e colega de trabalho de 'Pantanal', Jesuíta Barbosa, durante o programa 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 11h42

O ator Silvero Pereira (40), intérprete de Zaquieu na novela das nove Pantanal, participou do programa Encontro, nesta quarta-feira, 27, e não segurou a emoção com uma surpresa que recebeu.

Durante a atração comandada por Patrícia Poeta (45) e Manoel Soares (43), o artista ganhou um recado especial do amigo e colega de trabalho Jesuíta Barbosa (31), que dá vida a Joventino na trama originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

"Meu irmão que a vida me deu. Eu te amo, te exalto, você é um espírito de luz, um erê que abraça a gente, que provoca. Uma pessoa que consegue criar voz e falar sobre todas as instâncias, política, sociais, uma pessoa muito importante na minha vida e quero estar sempre junto, te amando. Que bom que a gente tá junto em Pantanal", declarou Jesuíta no vídeo.

Após a mensagem carinhosa, Silvero foi amparado pelos apresentadores, e exaltou a relação que construíram. Os dois se conhecem há muito tempo, desde a época do teatro. "Eu conheço ele há 17 anos, ele talvez seja um dos seres mais iluminados que eu conheci na vida. A gente passou tanto perrengue junto, em teatro, ônibus, lugares para se hospedar. Jesu, brigado, irmão. Te amo, mesmo, de coração", se derreteu.

Confira o recado de Jesuíta Barbosa para Silvero Pereira:

Silvero Pereira dá spoiler sobre cena de 'Pantanal'

No Encontro, Silvero Pereira deu um spoiler sobre cena da novela Pantanal ao lado de Juliano Cazarré. Os personagens Zaquieu e Alcides vão dar de cara com uma onça em um dos episódios da trama. O ator brincou que o animal era Juma ou Maria Marruá:"É uma delas e é cena forte!", contou ele, que comentou ainda sobre o relacionamento dos personagens. "Na história original existe essa paixão platônica. Me sinto muito feliz quando vejo que esse texto está sendo escrito com muita responsabilidade. Sempre falo o quanto é prazeroso estar numa obra que consegue colocar esses assuntos, fica muito mais artístico. Fazer arte é tocar o coração das pessoas, mude a cabeça, faça elas pensarem e se questionarem e, talvez, fazer uma mudança nelas."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!