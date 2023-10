Será que Faustão vai voltar à TV? Ele responde com sinceridade

Faustão é questionado se voltará ou não para a TV após transplante no coração e responde com sinceridade

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi questionado sobre uma possível volta à TV depois de ter passado por um transplante de coração. No programa Domingo Espetacular, da Record TV, ele respondeu com sinceridade ao dizer que ainda não está pensando se vai voltar ou não à televisão.

“Boa pergunta, ainda não estou muito decidido. Eu nunca falo ‘não, jamais’. Estou muito focado na saúde. Ano que vem, vamos ver…”, disse ele. O último programa sob o programa dele, o Faustão na Band, foi exibido no final de agosto, quando ele já estava internado com insuficiência cardíaca e seria transplantado poucos dias depois.

Ainda na entrevista, Faustão contou sobre o que mudou dentro de si após receber uma segunda chance na vida. "Quem recebe uma benção como essa tem que pensar muito: se eu fui agraciado com a benção de continuar vivendo, tenho que repensar muita coisa. A gente perde tempo com besteira, se irritando com bobagem. Eu já estou com 60 anos de trabalho e agora mais ainda ligado para fazer o trabalho do dia a dia que tenha um objetivo e levar o bem para as pessoas”, afirmou ele.

E garantiu que não guarda mágoas. "Depois de passar por transplante, você acha que um cara com o mínimo de caráter e sensibilidade pode ter magoa e rancor? Isso aí já apaguei. A vida passa muito rápida e você tem que estar preparado para ter essa consciência”, afirmou.

Ao falar sobre a família que autorizou a doação de órgãos que salvou a sua vida, ele disse: "Gratidão eterna e oração eterna, não tenha dúvida”. E completou sobre a campanha de conscientização pela doação de órgãos que sua família e amigos estão fazendo. "Está todo mundo na corrente. Temos que conscientizar e tem muita informação errada. A medicina está cada vez mais evoluída e cada vez mais preparada para salvar mais gente”, finalizou.

Faustão também falou sobre o transplante

Na conversa com a jornalista Fabíola Reipert, Faustão contou que sabia que iria precisar de uma cirurgia no coração por causa de sua genética, mas que não sabia que iria ser um transplante cardíaco. "Na verdade eu já sabia que num dia ia fazer uma cirurgia no coração, mas não sabia que era transplante. Era uma questão de genética. Um cara que nunca fumou, nunca bebeu, e caiu na malha fina. Foi pela genética do lado do meu avô paterno, que faleceu com 40 anos de idade. Eu tive que enfrentar”, disse ele.

Então, ele relembrou que soube de sua insuficiência cardíaca ao fazer exames de rotina após uma viagem. “Os exames estavam arrebentados. [O médico] falou: ‘Vai ficar aqui, chegou a hora’”, relembrou ele, que ficou internado por duas semanas com quadro de insuficiência cardíaca antes dos médicos o colocarem na lista de transplante de coração.

Com isso, ele relembrou como se sentiu ao receber a notícia de que precisaria ser transplantado. "No período que eu fiquei esperando, a grande sorte minha foi o tipo de sangue, que tinha só três pessoas na fila. A partir desse momento, eu já tinha resolvido a minha vida e isso dá uma paz. Eu tenho muita fé, mas quem decide é lá em cima. Você tem que rezar e esperar o melhor”, afirmou ele.

"A cirurgia é o de menos. Instalou o coração e já começou a funcionar. O problema é as outras coisas, pele seca, ficar no hospital, fazer a reabilitação com a fisioterapia, muita disciplina e muita paciência", declarou ele.