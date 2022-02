Saiba quando vai estrear o novo programa de Otaviano Costa no SBT

Veja quando vai estrear o novo programa de Otaviano Costa na grade do SBT

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 13h54

Em breve, o apresentador Otaviano Costa (48) irá voltar para a telinha com um novo projeto e em uma emissora diferente.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, o SBT marcou para o dia 7 de maio a estreia do programa Cozinhe Se Puder — Mestres da Sabotagem, parceria do Discovery e com o ex-global no comando.

As gravações já devem ter início ainda em fevereiro e a atração contará com 15 episódios em sua próxima temporada.

"Era a hora certa pra voltar à TV. Estou com meu estúdio a pleno vapor, a nossa agência criando e produzindo muitas coisas. E acrescentar a TV novamente a toda essa engrenagem me deixa plenamente realizado e feliz. Que bom que é estar de volta ao SBT, a casa dos grandes comunicadores, a emissora onde tudo começou para mim. E, é claro, fazer um reality com a incrível Discovery também me deixa muito empolgado. 'Bora' todo mundo pra cozinha”, afirmou Otaviano durante a contratação dele.

O projeto será uma competição gastronômica que já teve 15 edições produzidas nos Estados Unidos. Em 2021, Cozinhe Se Puder — Mestres da Sabotagem, teve Sérgio Marone (41) na apresentação da versão nacional, transmitida pelo SBT.