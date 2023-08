Saiba qual foi o trecho do documentário que Xuxa disse que foi um dos mais marcantes

Quarto episódio do documentário sobre Xuxa exibiu o momento que ela classificou como um dos mais marcantes de toda a série. Saiba o que é

O quarto episódio de Xuxa – O Documentário foi lançado na noite desta quinta-feira, 3, e trouxe um momento marcante para Xuxa Meneghel. Antes do lançamento do projeto, ela disse em entrevistas que um dos momentos mais marcantes de toda a série foi a entrevista com Maria, a quem ela chamava de segunda mãe e que trabalhou ao seu lado por vários anos. Saiba o que Maria disse que comoveu Xuxa :

Em sua entrevista no documentário, Maria apareceu sentada na área externa da mansão de Xuxa e relembrou a parceria delas ao longo dos anos. “Trabalhar para a Xuxa foi uma coisa que eu não esperava. Eu achava que não tinha essa capacidade, que só podia trabalhar gente com categoria diferente da minha. Quando aconteceu, foi o presente de toda a vida. Eu ajudava na coisa da alimentação, ajudava nas roupas dela, ajudava em tudo o que eu podia ajudar, eu ajudava”, disse ela.

Então, Maria elogiou a apresentadora e a relação que elas construíram ao longo dos anos. “Ela é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. É ela e só dá ela. Vai ser ela a vida inteira. Eu quero ficar o resto dos meus dias ao lado dela, se possível, isso que eu quero para mim hoje em dia. Para mim, isso já está de bom tamanho”, declarou. A participação de Maria terminou com uma foto dela durante a entrevista e suas datas de nascimento e morte: “05/07/1949 – 12-03-2021”.

No documentário, Xuxa relembrou quando Maria ficou doente pouco depois da morte de Dona Alda. “A minha segunda mãe, a Maria, depois de um ano que a minha mãe se foi, ela ficou muito mal, mas muito mal mesmo. A respiração dela ficou pior. E aí eu tive que levar a cama da minha mãe para o quarto dela, ela começou a usar os respiradores da minha mãe, as coisas todas. Os mesmos enfermeiros eu botei para a Maria”, disse ela.

Por fim, a apresentadora falou sobre a sequência de mortes que enfrentou em sua vida. “Nesse tempo, o meu cachorrinho estava com dor nas costas. Eu levei para o hospital, deram uma anestesia errada e ele morreu antes. Eu perdi meu irmão, meu pai, minha mãe, o Dudu, que era considerado o meu filho... De um em um ano. Demorou nem foi um ano e a Maria se foi”, finalizou.

A obra Xuxa - O Documentário está disponível para os assinantes do Globoplay no Brasil e Internacional.

Maria no documentário sobre Xuxa - Foto: Reprodução / Globoplay