Saiba o motivo da ausência de Sonia Abrão em seu programa de TV

Sonia Abrão foi substituída às pressas nesta quinta-feira, 26, e sua equipe explicou o motivo: 'Infelizmente'

A apresentadora Sonia Abrão vive um momento de luto e não participou do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, nesta quinta-feira, 26. A comunicadora perdeu sua mãe, Dona Cecilia, na última quarta-feira, 24. Ela faleceu aos 84 anos de idade e o sepultamento do corpo dela aconteceu nesta quinta-feira. Por isso, Sonia não participou da gravação do seu programa.

Durante a atração, o colunista Vladimir Alves substituiu a apresentadora e explicou o motivo da ausência dela, além de homenagear a mãe da amiga. “Ontem, infelizmente, a mãe da Sonia Abrão, a dona Cecília Abrão, faleceu aos 84 anos aqui em São Paulo. A gente quer deixar aqui o nosso carinho, todo o nosso sentimento à família Abrão, ao Elias, à Margareth, à Sonia, que estará aqui de volta na segunda-feira, porque hoje ocorre o velório e também o sepultamento da dona Cecília Abrão", contou ele.

Por fim, o colunista afirmou: "Tenho certeza, na minha vida, de que dona Cecília está orgulhosa de tudo o que fez, dos filhos que deixou aqui na Terra, esses filhos que são os nossos companheiros de trabalho. Por eles, por ela, pela memória da dona Cecília, que adorava assistir ao programa A Tarde É Sua, eu queria pedir a você aí de casa, que já nos faz companhia todos os dias, que nos ajude nesse programa, porque ela adorava assistir, e tenho certeza de que onde quer que esteja ela está muito orgulhosa dos filhos que criou”.

A morte de Dona Cecilia foi anunciada na noite de quarta-feira, 25, por meio das redes sociais de Sonia Abrão. "Adeus, mamis! Valeu ser sua filha em cada minuto da minha vida", declarou ela.