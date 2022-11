Rodrigo Faro admite erro do seu programa e pede desculpas

Rodrigo Faro se desculpa após atitude racismo em seu programa na Record TV

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 20h21

O apresentador Rodrigo Faro fez uma declaração no programa Hora do Faro, da Record TV, para se desculpar após ser acusado de cometer racismo estrutural. Em outra edição do programa, a equipe de Faro retratou o ex-A Fazenda André Marinho em um quadro que representa a escravidão no Brasil.

Na edição deste domingo, ele admitiu o erro. “Compreendemos as razões de todos que se sentiram ofendidos. Lamentamos e nos desculpamos pela falta de bom senso em escolher justamente o André para a obra. Aqui no Hora do Faro, todas as raças, credos e gêneros sempre tiveram e terão lugar de fala”, disse ele.

E completou: “Enquanto nós, brancos, não aprendermos, vamos continuar sendo fieis reprodutores do racismo estrutural no nosso país. Em nome da minha equipe, eu quero reiterar as desculpas pelo constrangimento imposto ao André Marinho, sua esposa, Drika, seus filhos e toda a comunidade preta”.

Nas redes sociais, André Marinho se pronunciou sobre o pedido de desculpas de Rodrigo Faro. "Dia da consciência Negra, hoje é um dia de reflexão. Agradecemos a postura e o pedido de desculpas do apresentador @rodrigofaro e de toda sua equipe pela dinâmica que aconteceu semana passada, e entendemos que não foi intencional. Faro tem um carinho enorme pelo André inclusive faz parte do Canta Comigo que é um quadro dentro do seu programa @horadofaro Mas é muito importante realmente expor ações e atitudes que nos ferem. Nesta posição de influenciadores, é nosso dever conscientizar sobre causas que muitas pessoas ainda não entendem e combater o racismo deve ser uma luta de todos!", contou.

