Gafe! Renata Vasconcellos se atrapalha e comete erro no 'Jornal Nacional'

Apresentadora Renata Vasconcellos se confunde cometendo erro ao vivo e diverte internautas

A apresentadora Renata Vasconcellos cometeu uma gafe durante o ao vivo do Jornal Nacional nesta segunda-feira, 14. O erro da jornalista aconteceu quando ela foi anunciar o nome da colega que falaria a previsão do tempo.

Ao deixar sua cadeira da bancada, a global foi chamar a jornalista que apareceu no telão, contudo, acabou errando o nome dela duas vezes. Renata Vasconcellos então acertou após William Bonner soprar o nome correto.

"A Eliana Marques vai contar para a gente como fica o tempo, ou melhor, a Cristiane Brasil", falou dois nomes errados. "É a Jacqueline", corrigiu Bonner.

Na web, os internautas logo repararam no "tropeço" da apresentadora, mas logo perdoaram se divertindo com ela. "Aquela gafe de leve da Renata para alegrar sua segunda no Jornal Nacional", disseram. "O que é um erro pra Renata? Ela pode errar mil vezes que pra mim passa batido", comentaram.

É bom lembrar que Renata Vasconcellos tem uma irmã gêmea. Discreta com sua vida pessoal, quando ela compartilha cliques com Lanza Mazza, sempre acaba confundindo por serem idênticas. Em junho, elas celebraram a chegada dos 51 anos.

Veja:

Aquela gafe de leve da Renata para alegrar sua segunda no Jornal Nacional pic.twitter.com/BF8GdgReYp — Gabriel Menezes (@briel_menezes) August 14, 2023

🚨TV: Renata Vasconcellos erra o nome da moça do tempo no Jornal Nacional mas se corrige rápido. pic.twitter.com/ExtJdcexkT — CHOQUEI (@choquei) August 14, 2023

Discretos e felizes: Renata Vasconcellos é clicada com o marido em momento raríssimo

A jornalista Renata Vasconcellos foi em um momento raríssimo ao lado do marido, Miguel Athayde. Os dois foram clicados juntinhos em um passeio pelas ruas do Rio de Janeiro. Eles seguiam para o apartamento em que moram.

Para o passeio a dois, a comandante do Jornal Nacional usava um look confortável e chique. De tênis de corrida, calça de alfaiataria e camiseta de algodão, ela foi clicada usando óculos escuros ao caminhar com sacolas nas mãos.

Atualmente, ele coordena o departamento de jornalismo da GloboNews, canal de notícias do Grupo Globo. Miguel Athayde tem 50 anos e também é jornalista e está no cargo desde 2018. O galã começou a trabalhar na década de 1990. Inclusive, ele é filho de Carlos Athayde, que foi repórter de jornais e tem grande carreira no jornalismo.

Renata Vasconcellos é mãe de Antonio e Miguel, frutos do antigo relacionamento com o empresário Haroldo Mac Dowell. A jornalista é a parceira de trabalho de William Bonner no comando do Jornal Nacional, da Globo, há vários anos.

Veja: