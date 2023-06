Renata Vasconcellos impressiona ao celebrar 51 anos com irmã gêmea: “Iguais”

Beleza em dose dupla! Renata Vasconcellos encanta ao comemorar aniversário ao lado da irmã gêmea, Lanza Mazza

A casa da jornalista Renata Vasconcellos está em festa e é em dose dupla! No último sábado, 10, a apresentadora do Jornal Nacional e sua gêmea, a estilista Lanza Mazza, celebraram 51 anos. As irmãs assopraram as velinhas juntas e compartilharam alguns cliques do momento especial pelas redes sociais.

Renata e Lanza escolheram comemorar a data com simplicidade, e fizeram uma festinha íntima. Com flores e um bolo de morango, as duas aproveitaram o momento: “Força, delicadeza, talento e sensibilidade. É com ela que eu conto. Feliz tudo!”, a comunicadora elogiou a irmã em uma foto em que as duas aparecem abraçadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Vasconcellos (@renatavasconcellosoficial)

Em seguida, Renata compartilhou uma foto em que o rosto das duas aparece em detalhes. Os seguidores da jornalista ficaram impressionados com as semelhanças e deixaram comentários: “Lindas, não sei qual é qual, mas sigo admirado!”, disse uma fã. “Resta eu saber quem é quem”, brincou outro. “Gente, elas são iguais”, uma terceira se espantou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Vasconcellos (@renatavasconcellosoficial)

Mas alguns seguidores já sabem como diferenciar as gêmeas, e contaram o segredo: "Observo pela pinta acima da sobrancelha, Renata não tem", uma fã explicou nos comentários, entregando que Renata é a que está usando branco e Lanza aparece usando uma roupa vermelha nos registros.

Renata trilhou uma trajetória de sucesso na Rede Globo. A jornalista já passou por atrações como Bom Dia Brasil e o programa dominical da emissora, o Fantástico. Mas desde 2014, a comunicadora assumiu a bancada do Jornal Nacional ao lado de William Bonner, depois que Patrícia Poeta deixou a atração diária.

Saiba quem é o marido de Renata Vasconcellos:

Recentemente, a jornalista Renata Vasconcellos fez uma rara aparição em público com o marido, e os fãs ficaram curiosos para saber mais detalhes. O marido da apresentadora é Miguel Athayde, que tem 50 anos e também é jornalista. Ele é diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018 e também já trabalhou na Globo, além de ser filho de Carlos Athayde, que foi repórter de jornais.