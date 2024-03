Renata Vasconcellos rouba a cena com look ‘inusitado’ no Jornal Nacional

Gente como a gente! Renata Vasconcellos vira assunto na web após um detalhe inusitado em seu look se destacar durante o Jornal Nacional

Na última quinta-feira, 29, Renata Vasconcellos esteve no comando do Jornal Nacional como de costume. No entanto, a jornalista da Globo se tornou assunto nas redes sociais devido a um detalhe 'inusitado' em seu look. É que a colega de bancada de William Bonner, ficou em pé durante um momento da atração e revelou que estava com a roupa ‘amarrotada'.

Elegante e discreta como sempre, Renata compareceu ao trabalho usando uma camisa branca e uma calça social da mesma cor, além de um salto alto marrom. No entanto, as peças de roupa, que aparentavam ser de tecidos mais leves, pareciam estar amassadas, e é claro que esse detalhe não passou despercebido entre o público.

Ao contrário do esperado, a apresentadora do um dos jornais de maior prestígio na televisão brasileira ganhou o apoio de seus admiradores. Na rede social X, o antigo Twitter, muitos telespectadores elogiaram a postura de Renata, independentemente da roupa. Além disso, eles também brincaram e questionaram se faltou um ferro de passar na emissora.

Será que não tem um ferro de passar roupa no jornalismo da Globo? pic.twitter.com/D6XISBH9E8 — J.Armando Vannucci (@JAVannucci) February 29, 2024

“Se a Renata Vasconcellos, que é a pessoa mais elegante do Brasil, está andando por aí amassada, tá mais do que liberado a gente que é mero mortal não passar mais perto do ferro”, uma seguidora se divertiu com a cena e rasgou elogios para a comunicadora. “Diva nos libertando do ferro de passar”, outra brincou com o look.

Alguns ainda apontaram que o tecido eleito por Renata é muito elegante, mas amassa rápido: “Gente, esse tecido amassa até com o vento”, opinou um admirador. “É puro linho, meu povo, respira e amassa”, comentou mais um. “No caso, essas peças não deveriam ser escolhidas como figurino” disse um terceiro.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Renata Vasconcellos surpreendeu e se tornou assunto nas redes sociais em momento 'gente como a gente'. Recentemente, a apresentadora compartilhou algumas fotos fazendo compras em uma feira de rua. Discreta, a jornalista dividiu um registro de sua rotina fora da bancada da Globo.

Quem é o marido de Renata Vasconcellos?

A apresentadora, que divide a bancada do Jornal Nacional com William Bonner, é muito bem casada! Ela surpreendeu seus fãs ao fazer uma rara aparição em público com o seu marido, o diretor Miguel Athayde, nas ruas do Rio de Janeiro. Agora, que tal saber mais sobre o maridão da jornalista? Clique e conheça o eleito de Renata Vasconcellos.