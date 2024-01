Gente como a gente! Renata Vasconcellos surge em feira de rua

Renata Vasconcellos exibe fotos de momento de sua rotina fora da TV e encanta os fãs: 'Perfeita até fazendo as compras na feira'

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional com William Bonner, surpreendeu os fãs ao mostrar um momento de sua rotina fora da TV nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, 12, ela compartilhou fotos de quando saiu para fazer compras em uma feira de rua.

Com look básico, composto por camiseta branca e calça preta, a comunicadora surgiu sorridente em fotos com sua sacola ecológica enquanto escolhida as frutas e verduras para sua família.

Nos comentários, os fãs demonstraram que adoraram ver o momento dela fora da telinha. “Perfeita até fazendo as compras na feira”, disse um internauta. “O tipo de sorte que eu não tenho: encontrar a Renata na feira”, declarou outro. “Bonita até na feira, tem a áurea de pessoa super do bem”, afirmou mais um.

View this post on Instagram A post shared by Renata Vasconcellos (@renatavasconcellosoficial)

Os filhos de Renata Vasconcellos

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional com William Bonner, aproveitou a véspera de Natal para curtir um almoço especial com seus dois filhos, Antonio e Miguel, em um restaurante.

A mãe coruja tirou foto com os rapazes e compartilhou nas redes sociais. Os três apareceram ao redor de uma mesa de restaurante e esbanjaram simpatia. “Feliz Natal”, disse ela.

Os dois rapazes são frutos do antigo relacionamento de Renata com o empresário Haroldo Mac Dowell. Atualmente, ela é casada com o diretor de jornalismo Miguel Athayde.