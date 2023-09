Reação de Renata Vasconcellos e William Bonner no JN gera comoção: "Saúde, Faustão"

Reação de Renata Vasconcellos e William Bonner ao ver a declaração do apresentador comove os telespectadores

Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos quebraram o protocolo durante o Jornal Nacional exibido na noite desta quinta-feira, 31. É que o telejornal exibiu o depoimento de Faustão, primeira aparição do apresentador após o transplante cardíaco.

Ao ver o recado, os dois desejaram saúde ao ex-TV Globo. Aos 73 anos, Faustão havia sido internado no início de agosto com um quadro de insuficiência cardíaca. "Saúde pro Faustão", disse Renata que foi acompanhada pelo colega. "Saúde", disse Bonner ao encerrar o programa.

Nas redes sociais, os telespectadores elogiaram a dupla que deixou a emoção fluir. "Eu chorei junto", disse um. "Jornalismo é isso aí, às vezes não dá pra ser uma rocha", comentou outro. "Impossível não se emocionar vendo ele se recuperando e grato pela doação e por estar vivo. Tanta especulação na internet, gente falando o que não sabe, ao invés de ficar feliz por uma vida ser salva...", comentou outro.

Durante seu depoimento, Faustão se emocionou ao agradecer publicamente a família pela decisão de doar o coração. "Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível e proporcionou que eu continuasse vivo. Homem simples, eu fico emocionado. Me deixou a chance de viver de novo. Ao irmão, à viuva. Esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas mais humildades que me deram um coração novo", disse emocionado. Foi esse trecho que acabou exibido pelo Jornal Nacional.

Veja:

Bonner e Renata Vasconcelos emocionados com o Faustão. #JNpic.twitter.com/3Y7SoXPJLF — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 1, 2023

Quem é Fábio Cordeiro?

O jogado de futebol Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos, foi o doador do coração que foi transplantado em Fausto Silva, o Faustão, no último domingo, 27. Segundo as primeiras informações, ele morreu em Santos após sofrer um AVC.

O irmão do atleta chegou a se pronunciar em entrevista ao g1 confirmando que os órgãos seriam doados. "Todo domingo ele estava jogando. Vai ajudar de 12 a 20 pessoas, são 20 famílias ficando felizes", disse Flavio Cordeiro da Silva.