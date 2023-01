Por que Emilio Dantas se arrependeu de fazer novela global? Entenda polêmica

Ator Emilio Dantas se arrependeu de fazer novela alvo de polêmicas na TV Globo, em 2018

Pronto para voltar ao ar com a novela Vai na Fé, o ator Emilio Dantas (40) chocou os fãs ao revelar que se arrepende de ter protagonizado a novela Segundo Sol, em 2018. Na época, a trama foi alvo de inúmeras polêmicas e acabou gerando uma certa rejeição ao artista .

Em Segundo Sol, Emilio interpretou um cantor de axé fracassado Beto Falcão, que forjou a própria morte para se tornar um idolo nacional. Ambientada em Salvador, a novela recebeu muitas críticas por não ter atores pretos e, principalmente, baianos.

"Foi muito errado eu ter feito o Beto Falcão [na novela 'Segundo Sol']. Jamais deveria ter aceitado esse papel. Não por conta do autor [João Emanuel Carneiro], ou pela empresa. É que não condiz com a realidade. A Bahia é feita 95% de pretos, e quem deveria estar contando essa história era um preto. Acordei para isso muito tarde ", disse ele em entrevista para o colunista Lucas Pasin, do Splash.

A confusão envolvendo a novela foi tão grande, que o autor João Emanuel Carneiro precisou fazer ajustes no folhetim e dar mais espaço para personagens negros. Além disso, o caso chegou a ser pauta de uma ação do Ministério Público do Trabalho, que enviou um documento para a TV Globo com 14 recomendações para haver maior representação racial na produção.

Enquanto a novela estava no ar, não apenas Emilio Dantas foi alvo de críticas, mas também a atriz Giovanna Antonelli (46), seu par romântico. Com histórico de interpretar papéis das mais diversas etnias, ela deu uma declaração polêmica justificando sua escalação.

“Acho que a graça da profissão é a gente fazer o que a gente não é. Hoje, ali, vivendo na Bahia, fazendo um personagem baiano, todos os que estão participando se sentiram tão baianos quanto um baiano e os admirando profundamente", disse a atriz ao TV Fama.