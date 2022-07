Participante do MasterChef revela que sofreu 18 abortos

Participante do MasterChef, Paraskevi Kotta relata drama ao relembrar que já sofreu vários abortos na tentativa de ser mãe

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 10h21

Participante do MasterChef 2022, a escritora e organizadora de eventos Paraskevi Kotta (51) revelou que já sofreu 18 abortos enquanto tentava ser mãe. Ela contou que tinha planos de ter uma família grande com o marido, mas isso não aconteceu.

“Sempre quisemos ter muitos filhos porque amamos o valor da família. Falávamos desde o começo em quatro filhos, mas infelizmente tive muitos abortos. Muitos. Foram mais de 18 abortos. Depois pensei, a vida não é só estar casada ou ter filhos”, disse ao site do programa da Band.

Ela contou que descobriu que tem uma síndrome rara que a impede de continuar com a gestação por causa de uma mudança no sistema imunológico. “Quando engravidava, o feto era rejeitado pelo próprio organismo como 'corpo estranho'. Fiz tudo o que precisva para ter um filho e trtamentos com os melhores médicos da Grécia. Eu gerava o bebê e depois sofria o aborto. Era um aborto muito rápido”, disse ela.

Mudando de assunto, Pareskevi contou sobre a sua mudança da Grécia para o Brasil com o marido. Ela contou que veio visitar o país para conhecer um tio do seu marido e se apaixonou pela região. “O meu sangue é grego e isso nunca vou mudar. Sou grega, mas no meu coração me sinto brasileira. Fico brava quando me tratam como estrangeira. Gente, eu sou brasileira! (risos). Mas de verdade, sempre me abraçaram com muito amor e nunca me senti como estrangeira”, declarou.

Assista ao vídeo da participante do MasterChef Brasil: