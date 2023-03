Osmar Prado revela problemas pessoais com atriz em novela: "Olhava pra cima"

Em rara aparição na TV, Osmar Prado revela problemas pessoais com a estrela; veja

Em uma rara aparição na televisão, o ator Osmar Prado surpreendeu os fãs ao revelar que enfrentou problemas pessoais com uma atriz nos bastidores de uma novela. Ele fez a revelação durante o Encontro exibido nesta quinta-feira, 23.

“Uma vez, eu contracenei com uma atriz que olhava na testa, nada contra. Mas, eu entendo que no ensaio, ela olhava na testa, eu buscava o olho pra poder contracenar”, disse ele sem citar nomes.

O ator, um dos mais talentosos da televisão, disse que não se incomodava com a situação e que achou graça. “Problema da pessoa. Alguma coisa na estética, ela olhava mais alto, quando ela passava, eu olhava pra cima, nada contra, me diverti muito com isso”, disse.

Recentemente, o ator fez uma rara aparição em público ao lado de sua esposa, a bailarina Vânia Pacheco. Discreto com a sua vida pessoal, ele quase não é fotografado ao lado de sua família em eventos. Porém, ele abriu uma exceção no último final de semana para contar com a companhia da amada em um noite espetáculo.

Os dois foram fotografados abraçados enquanto prestigiavam a estreia da peça Ilíada no Teatro XP, no Rio de Janeiro. Eles estão casados desde 1990. O ator está longe das novelas desde o fim do remake da novela Pantanal, da Globo, na qual interpretou o Velho do Rio.