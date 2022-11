No Jornal Nacional, William Bonner quebra o protocolo para admitir erro ao vivo

William Bonner surpreende ao revelar que fez um comentário errado na TV: 'Felizmente eu fui alertado para o erro'

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 21h00

O apresentador William Bonner (58) pegou os telespectadores de surpresa na noite desta terça-feira, 8, ao fazer uma declaração durante o Jornal Nacional, da Globo. Ao vivo, ele admitiu que cometeu um erro recentemente e usou o espaço no telejornal como uma retratação.

Bonner explicou que usou um termo errado durante a cobertura da apuração das eleições de 2022 e foi alertado. Assim, o JN desta noite exibiu uma reportagem sobre o que é a esquizofrenia, um distúrbio da mente, e, logo depois, ele quebrou o protocolo para revelar que errou ao usar o nome do distúrbio em uma fala ao vivo.

“Alguns dias atrás, no domingo do segundo turno da eleição, houve um momento em que eu, por ignorância, usei a palavra 'esquizofrenia' como se fosse um sinônimo para uma explicação confusa que eu tinha tentado fazer. Felizmente eu fui alertado para o erro. Essa reportagem é uma forma de me retratar pelo meu erro pessoal e também a nossa maneira de ajudar a combater a falta de informação”, afirmou ele após a exibição da reportagem.

Reação de William Bonner ao descobrir que virou meme na apuração

Durante o programa de apuração dos votos no domingo de eleição, William Bonner quebrou o protocolo para esclarecer o barulho da latinha ao vivo.“Teve uma hora que eu pedi para beber uma água e as pessoas ouviram um barulho de latinha... Gente, a água é latinha aqui para mim. Vocês acham mesmo que eu não ia beber água? Eu ia beber outra coisa em uma apuração? Pelo amor de Deus!”, disse ele.

Então, Bonner contou que até a sua filha, Laura Bonemer, comentou com ele sobre os memes sobre o ruído da latinha. “A internet é imperdoável, dizem que está cheio de meme. Minha filha mandou um recado dizendo... Minha filha, que está na França, mandou uma mensagem dizendo que está cheio de meme da latinha. É água! É esse o barulho que vocês escutaram”, declarou ao mostrar a latinha ao vivo.