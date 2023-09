No 'Encontro', Poliana Abritta mostra os filhos trigêmeos em momento raro: "Bênção"

Poliana Abritta mostra os filhos trigêmeos; apresentadora do Fantástico é mãe de Manuela, Guido e José, que completam 15 anos nesta semana

Discreta sobre sua vida pessoal, a jornalista Poliana Abritta surpreendeu os fãs ao aparecer nesta quarta-feira, 20, durante o Encontro. Ela foi ao programa divulgar sua nova série que faz parte dos especiais em comemoração aos 50 anos do Fantástico.

No palco, ela acabou se emocionando ao ver fotos raras dos filhos, os trigêmeos Manuela, Guido e José. A jornalista contou detalhes de como foi o processo no qual gerou os herdeiros.

"Eu tenho trigêmeos, eu fiz fertilização e foi um longo processo até conseguir engravidar, até que os meninos nascessem. Estão fazendo 15 anos na sexta-feira", comemorou ela que viu os três crescidos e saudáveis.

Na série Fertilização, que será exibida na revista eletrônica, ela conta a própria história para tirar dúvidas sobre o processo. "Contando a minha história, eu acho que pude ajudar outras pessoas que queriam ser pai ou ser mãe e os personagens que a gente ouviu, que é como a gente chama as pessoas que dão entrevista pra gente, eles foram muito generosos também", destacou.

"Porque essa é uma troca que muitas vezes não acontece, as pessoas sofrem em silêncio esse processo. E é tão importante quando você tem a escuta de alguém que tá passando pela mesma dificuldade, o mesmo sofrimento que você, então acho que 'Fertilidade' foi uma série que, claro, está na minha história, e foi uma forma de devolver ao universo a benção que me foi concedida", completou ela.

Poliana Abritta está com 45 anos. A apresentadora do Fantástico foi casada com Glênio Carvalho, com quem teve os trigêmeos Manuela, Guido e José. Hoje, ela vive um novo amor com Chico Walcacer.

