Milton Neves chora com homenagem para a esposa que já faleceu

No programa Faustão na Band, Milton Neves não segura as lágrimas ao relembrar a esposa, que foi sua única namorada

O apresentador Milton Neves ficou muito emocionado com uma homenagem de Faustão para a sua falecida esposa, Lenice Neves, que morreu em 2020 após lutar contra um câncer no pâncreas. Ao participar do quadro 'Arquivo Pessoal' do programa Faustão na Band, ele se emocionou ao ouvir o comunicador elogiando a sua amada.

“A Lenice foi uma mulher extraordinária e dividiu a vida com esse caro ao longo de 42 anos. Ela foi a primeira e única namorada do Milton”, disse ele. Ao ouvir isso, Milton se emocionou e chorou. “Dentista, mãe dos meus filhos. Olha só a minha Brasíli! Isso foi no dia do nosso casamento, que ocorreu no dia 07 de janeiro de 1978”, relembrou.

Em outro momento, Milton Neves relembrou do seu sogro, pai de sua esposa. “Na época, o meu sogro não era meu sogro. Ele falou bem aí no vídeo, até porque trabalhar na Bandeirantes era uma coisa praticamente inatingível, era como você sair voando para a lua sem foguete, mas a coisa acabou dando certo. Sempre que vou ao banheiro aqui, eu lembro do meu sogro, que falava bem assim: ‘Você pode até trabalhar lá, mas só se for para limpar privada”, afirmou.

Milton Neves abre as portas de sua mansão na TV

Em participação no programa Melhor da Tarde, de Cátia Fonseca, na Band, Milton Neves mostrou como é a sua mansão de 5 mil metros quadrados. O local tem duas adegas, quadra de squash, área de lazar com piscina, sótão e bar na sala. Ele mora no local sozinho após a morte de sua esposa, Lenice Neves, que faleceu em 2020 após lutar contra um câncer no pâncreas. Veja as fotos da mansão aqui.

Na entrevista, ele falou sobre a morte da esposa. “Estou sozinho nessa casona de cinco mil metros, com quatro ou cinco andares. Sem ela, a minha vida ficou muito ruim. Eu emagreci 18 quilos. Vivemos 53 anos, eu e ela, tivemos um só namoro, noivado e casamento”, disse ele, e ainda relembrou a história deles: “Ela era riquinha lá e eu era um duro. Todo mundo queria namorar ela, mas ela falou: não, quero fazer odontologia. Ela foi fazer e só largou quando nossos filhos nasceram. Foi uma heroína e faz falta na minha vida”.