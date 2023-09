Marcos Mion mostra encontro com Demi Lovato: "Foi demais"

O apresentador Marcos Mion gravou o programa 'Caldeirão com Mion', da TV Globo, com a cantora Demi Lovato

Marcos Mion usou as redes sociais neste sábado, 2, para mostrar um encontro muito especial. O apresentador postou alguns cliques ao lado de Demi Lovato, que desembarcou no Brasil para participar de um festival de música, e contou que eles gravaram juntos o Caldeirão com Mion, da Globo.

O artista posou sorridente com a artista internacional e celebrou o encontro. "Frescos para o verão! Acabei de mandar um CHEGAMOS com a #DemiLovato gravando pro Caldeirão Com Mion!", celebrou ele no começo da postagem.

Em seguida, Mion deu detalhes sobre o momento com Demi. "Foi demais, Demi Lovato! Teve entrevista, surpresa pros fãs, brigadeiro, kimono e até um sobe o som pocket edition! No próximo sábado você confere tudo no #Caldeirão", completou a postagem.

Vale lembrar que na última terça-feira, 29, Luísa Sonza lançou o seu mais novo álbum 'Escândalo Íntimo', que incluí a participação de Demi em uma das músicas. A ex-Disney Channel colaborou na faixa Penhasco2, que dá continuação para a canção Penhasco, hit do álbum DOCE 22 de Sonza. Na música, Lovato ousou e soltou o vozeirão em português. Sem falar que a artista também foi creditada como uma das compositoras da letra.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Marcos Mion celebra viagem a sós com a esposa

O apresentador Marcos Mion curtiu uma viagem romântica na Itália com a esposa, Suzana Gullo, e fez uma reflexão nas redes sociais. Ao publicar um lindo clique em que aparecem brindando em uma praia, o artista aproveitou para se declarar à mulher e lamentou por terem demorado anos para encontrar um momento só para o casal, que tem três filhos, Romeo, de 18 anos, Donatella, de 14, e Stefano, de 13.

"Não façam como nós. Demoramos tempo demais para achar tempo só para a gente e só percebemos o quanto demoramos e o quanto é ruim todo esse tempo sem tempo só para a gente, quando tiramos tempo só para a gente. Filhos sempre são a prioridade. E sempre tem que ser. Mas hoje nos entreolhamos no meio de um dia delicioso de não fazer nada na praia e pensamos ao mesmo tempo [...]", disse ele em um trecho. Veja a publicação completa!