Luciano Huck sugere romance entre Bruno Cabrerizo e Juliana Paiva

Na 'Dança dos Famosos', Luciano Huck fez o cupido para Bruno Cabrerizo e Juliana Paiva

O apresentador Luciano Huck brincou com a solteirice do ator Bruno Cabrerizo e da dançarina Juliana Paiva, parceiros na 'Dança dos Famosos' do 'Domingão'.

Dando uma de cupido, o marido da Angelica sentou no sofá onde estavam os outros competidores do quadro e começou a 'fofoca' após a apresentação da dupla.

"Vamos fazer fofoca? Vamos fofocar ou não? Então, eu estava vendo as redes sociais essa semana, e aí não sei, minha impressão só, ouvi dizer que o Bruno estava solteiro, que a Ju estava solteira também, o pessoal shippando os dois na internet. Tem hashtag já? Juno? Entendi", disse brincando.

O apresentador ainda continuou: "Não quero me meter, mas eu shippo. Não quero falar nada, mas tudo bem, eu acho um casal bonito, não é por nada não".

Envergonhado, Cabrerizo ficou sem palavras e foi sincerão. "Não sei nem o que dizer nesse momento fui pego realmente de [surpresa]", disse ele, enquanto a bailarina nem chego a se manifestar.

Por fim o apresentador se desculpou, sem muito se arrepender do que disse."Desculpem a brincadeira, hein? Mas eu faço votos. Como diria a minha sogra que está aqui, eu faço votos", garantiu. O tema da semana foi o Funk e o cantor Belo levou a liderança da etapa.

Veja vídeo do momento: