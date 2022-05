Luciana Gimenez ganha novo programa na RedeTV!

Luciana Gimenez vai comandar o programa 'Operação Cupido', que estreia neste sábado, 14/05

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 16h27

A apresentadora Luciana Gimenez (52) tem um novo desafio em sua carreira! Ela vai comandar o novo programa da RedeTV!, chamado Operação Cupido, que estreia no sábado, 14, às 18h30.

"Começar um novo projeto é me reinventar e isso me deixa muito animada, porque estou em uma fase que busco novos desafios e quero mostrar uma Luciana diferente para as pessoas. Assumo que sou romântica, então juntar casais vai ser uma delícia, mas será mais divertido ainda com isso acontecendo pela família dos participantes. Vai ser como aquela primeira vez que você leva seu par para conhecer a família em pleno almoço de domingo", disse ela.

Saiba como será o novo programa de Luciana Gimenez

A atração é uma disputa que envolve paquera, desafios e diversão, e será a primeira vez da apresentadora no comando de um programa de namoro.

Em cada edição, um solteiro ou solteira vai escolher o seu amor às cegas. Ele ou ela verá apenas a silhueta dos três pretendentes e ouvirá suas vozes. Enquanto isso, a família do candidato vai disputar provas que valem pontos e mostram particularidades dos pretendentes. No final, o candidato fica frente a frente com o pretendente escolhido e eles decidem se vão ficar juntos ou não.