Fefito rompe contrato com a Gazeta e vai para o 'TV Fama' ser apresentador

Jornalista Fefito se despediu da Gazeta nesta quinta-feira, 5, para iniciar jornada como apresentador na RedeTV!

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 08h25

O jornalista Fernando Oliveira, o Fefito, está de casa nova!

Nesta quinta-feira, 5, o comunicador se emocionou ao se despedir da Gazeta, emissora que está há dez anos, para iniciar um novo projeto.

Segundo revelado pela colunista Patrícia Kogut, Fefito será o novo apresentador do TV Fama na RedeTV!.

Em sua rede social, o jornalista relembrou momentos marcantes que viveu na Gazeta ao lado de Cátia Fonseca (53), Regina Volpato (54) e outros colegas de trabalho para se despedir.

"É hora de dar tchau. É hora de agradecer pela carreira que ganhei. É hora de ser muito muito muito grato. Deixo na @tvgazetaoficial um legado de 10 anos de história. Quando comecei aqui, achava que nem duraria muito, que seria uma chuva rápida em minha vida. De repente me vi aprendendo a fazer TV. Eu, que imitava Xuxa e Mara na sala de casa no interior de Pernambuco com minhas primas, fui parar na televisão e brincar de verdade", recordou.



Após agradecer a todos os profissionais que o ajudaram a construir sua bagagem até aqui, Fefito finalizou: "Meu laço com a Gazeta será eterno. Aqui ganhei uma carreira que nem esperava ter. Fui muito feliz. Que continuemos sendo. Torçam por mim. E até breve!".

