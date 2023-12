Lembra dele? Mister M passa por harmonização facial e exibe novo rosto

Mister M passa por harmonização facial durante o 'Fofocalizando'; mágico que foi ícone nos anos 2000 surgiu bem diferente

O mágico Mister M, que ficou muito famoso no Fantástico ao revelar o segredo por trás de truques de mágica, surpreendeu os fãs ao passar por uma harmonização facial. Ele mostrou o resultado dos procedimentos estéticos no Fofocalizando desta quinta-feira, 21.

Quem realizou o procedimento foram as mesmas profissionais responsáveis pela harmonização realizada por Stênio Garcia. Elas reduziram as marcas de expressões, incluindo o famoso "bigode chinês" e alteraram o formato do rosto.

"Primeiramente, é um presente ter você aqui. É a maior mágica de todas. É impressionante", declarou a repórter Gaby Cabrini ao mostrar o resultado do procedimento. Convidados acreditaram que ele parecia agora 30 anos mais jovem.

Recentemente, ele também foi entrevistado pelo programa, onde contou que já chegou a ser declarado morto após sofrer complicações de um câncer. Na conversa, ele ainda elogiou o apresentador Gugu Liberato, responsável pela popularização do ilusionismo no Brasil.

O ilusionista e mágico Mister M foi batizado Leonardo Montagne e usa como nome artístico o codinome Val Valentino. Ele nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e fez muito sucesso em todo o mundo.

Sonia Lima também fez harmonização facial

Aos 63 anos, a apresentadora Sonia Lima encantou os seguidores ao aparecer bem diferente. É que ela passou por uma harmonização facial bem sutil e deixou os fãs impressionados. Em uma publicação, foi mostrado o antes e depois da estrela.

"Você pode ser linda, mas dá pra ficar ainda mais linda sem perder suas características! A harmonização veio para valorizar seus traços sem te transformar em outra pessoa!", disseram.