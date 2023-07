Julia Bach estrela série inspirada nos doramas: "Diferente de tudo o que eu tinha feito"

A atriz Julia Bach vive antagonista de nova série da HBO sobre K-Pop com Pyong Lee, chamada 'Além do Guarda-roupa'

Na semana passada estreou no HBO Max o novo dorama brasileiro, chamado Além do Guarda-Roupa. A série é a primeira do gênero realizada no Brasil e é inspirada nas produções sul-coreanas que são sensação ao redor do mundo. Julia Bach, que vive Luísa, antagonista da obra de Marina Esodrevo, Alice Hirata e Letícia Kamiguchi, falou em exclusividade com a CARAS Digital sobre como é fazer parte deste projeto tão ambicioso da plataforma de streaming .

“É uma sensação difícil de descrever ou até mesmo de identificar. Na nossa profissão, não importa quanto tempo você esteja, a sensação do novo, de começos e de novidades sempre está presente”, começou Júlia, ao explicar um pouco como é ser a antagonista de uma série de uma plataforma tão grande no cenário dos streamings.

“Acredito que a minha sensação seja de entusiasmo e até mesmo uma certa ansiedade de ver o que me espera pela frente. Uma curiosidade sobre como essa minha antagonista vai fechar no público, qual vai ser a reação e o olhar das pessoas sobre ela. E, também, como o meu trabalho como atriz e cantora vai chegar nas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de me ver atuando”, completou a artista.

O K-Pop é um dos gêneros mais escutados do mundo inteiro, arrecadando uma legião de fãs novos a cada dia que passa. Mas será que a atriz já gostava do estilo musical antes mesmo do projeto sequer começar?

“É impossível nunca ter ouvido falar sobre o K-Pop, porque realmente é uma febre mundial. Eu conhecia o gênero, mas nunca tinha parado para pesquisar e entrar realmente nesse mundo. Logo quando eu descobri que passei no teste, fui fazer a pesquisa para a personagem, me aprofundei muito mais e posso dizer que sou fã!”, disparou Julia. “Principalmente do grupo ‘fictício’ da série, o ACT”, acrescentou.

“O K-Pop é uma indústria surreal e todos os artistas envolvidos são multitalentosos, dançam, cantam, interpretam, disciplinados, carismáticos e não cansam até dar o seu melhor. Então, eu posso dizer que isso até me serviu, de certa maneira, como inspiração, porque também sou atriz e cantora de teatro musical e sei como é difícil, e exige muito de nós, fazer as três coisas ao mesmo tempo”, explicou.

Mas claro, se preparar para uma série tão intensa que exige tantas facetas do artista não é fácil. “Descobri que havia passado no teste em dezembro de 2021. Entre o final de janeiro e fevereiro de 2022, nós começamos a preparação. Em um primeiro momento, tivemos aulas com a Ana Paula Dias, que nos ensinou ensinou um pouco sobre o método Meisner, o que nos ajudou muito no primeiro momento, até para o elenco criar uma conexão. E, depois, a pesquisa sobre a personagem, improvisos e em seguida o texto”, contou.

“A minha personagem é uma empreendedora que vê no K-Pop e no grupo ACT uma oportunidade de ganhar muito dinheiro e fazer o café onde ela, a Carol e a Regina trabalham, crescer cada vez mais. Então, ela transforma o café em um verdadeiro point de K-Pop. Eu tive que mergulhar fundo no empreendedorismo, como começar um negócio do zero e cada etapa, e apresentar esse projeto para a diretora Sabrina Greve durante as preparações. Isso foi algo completamente diferente do que eu já tinha feito, mas eu me diverti muito e também me ajudou demais para entender melhor como funcionava a cabeça da Luísa”, completou.

A responsabilidade de atuar no streaming

Ser atriz de uma série de uma plataforma de streamings tão grande como a HBO Max tem seu peso. Uma boa atuação e uma boa recepção do público podem mudar a carreira de uma atriz e Julia Bach opinou sobre o assunto. “Cada novo projeto, novo trabalho, é uma expectativa que, como artista, nós criamos! Eu sou nova, mas já tive muitas oportunidades de me experimentar em diversas áreas, como no teatro, no cinema, na TV, na música e no teatro musical”, começou Julia.

“Mas, ter participado de um projeto de streaming dessa dimensão é a primeira vez, o que me deixa muito empolgada. Amo desafios e novos começos. Não imagino o que pode vir, mas posso afirmar que a série já mudou a minha vida, a minha visão de carreira, de lugares que eu posso chegar, e me fez acreditar mais ainda no meu trabalho e no meu potencial como artista e principalmente como pessoa. Também acredito muito que a série vai levar meu trabalho para mais pessoas (afinal, é uma série internacional, né?) e com isso, as oportunidades vão se abrir cada vez mais na minha vida”, completou a atriz.

Julia Bach nos bastidores de Além do Guarda-Roupa - Créditos: Divulgação

Com os três episódios iniciais já disponíveis, Além do Guarda-Roupa terá uma temporada que contará com 10 episódios lançados semanalmente pela HBO Max. Dirigida por Marcelo Trotta, Sabrina Greve e Paula Kim, a obra traz uma história divertida e intrigante sobre uma jovem de 17 anos de idade, Carol, que vive na cidade de São Paulo e que se reconecta com sua cultura sul-coreana de uma forma inesperada. Após um passado conturbado com seus pais, a protagonista tem aversão aos assuntos ligados às suas origens asiáticas, incluindo o K-Pop. Porém, tudo muda quando a adolescente percebe que seu guarda-roupa conecta seu quarto com o apartamento de um dos grupos do gênero mais famosos e populares do momento, o ACT.

Além de Julia Bach, o elenco da série conta com a estreante Sharon Cho, que viverá Carol, e outros astros como Kim Woo-jin, Jin Kwon, Lee Min-wook, Yoon Chan, Júlia Rabello, Sabrina Nonata, Lucas Deluti, Luiza Parente, Ana Botafogo e Pyong Lee.