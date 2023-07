Johnny Massaro exalta parceria com Cauã Reymond: "Irmandade"

O ator Johnny Massaro celebrou a parceria com Cauã Reymond na novela 'Terra e Paixão', da TV Globo

Johnny Massaro usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para exaltar sua parceria com Cauã Reymond na novela Terra e Paixão, da TV Globo. O ator está se despedindo da trama das nove após a morte de seu personagem, Daniel.

Em seu perfil no Instagram, o ator postou uma foto em que aparece abraçado com Reymond, que nterpreta Caio, o seu irmão mais velho, enquanto eles andam por uma estrada de terra, e aproveitou para contar que antes de contracenar com o artista sempre brincava que os dois eram parecidos.

"Fama é um negócio engraçadíssimo. Pode ser que alguém chore ao cruzar comigo na rua, pode ser que nunca tenha visto minha cara, e tem o meio do caminho - sempre tem - da pessoa sentir aquela inexplicável sensação de "te conheço de algum lugar…". Quando isso acontecia, costumava brincar: - Você deve tá me confundindo com o Cauã Reymond, somos muito parecidos", contou o artista.

"Bem, sempre ouvi dizer que o Universo não entende ironias. Verdade ou não, irmãos fomos. Aproveito este singelo registro de João Miguel para saudar nossa parceria. Ou, melhor dizendo, nossa irmandade", completou ele, celebrando o trabalho. Cauã respondeu o amigo nos comentários. "Você é um Lindão. Já tô com saudades", disse o ator.

Durante uma participação do programa Encontro, Johnny revelou como descobriu a morte de seu personagem. Ele explicou que foi surpreendido pelo ator Charles Fricks, que interpreta o Ademir, que contou que Daniel iria morrer antes do final da novela.

"No primeiro encontro do elenco, cheguei atrasado, porque estava fazendo outro trabalho. O Charles Fricks falou: 'Que pena que você morre'. Eu falei: 'O quê? Não morro. Walcyr Carrasco [autor da novela], você não vai me matar. Eu acho que ele achou que eu tinha lido a sinopse, mas como eu estava em outro trabalho não tive tempo", relembrou.

Bastidores da cena trágica

O ator Johnny Massaro surpreendeu os fãs ao mostrar fotos e vídeos de como foi a gravação da cena do acidente do personagem Daniel na novela Terra e Paixão, da Globo. Na história, Daniel sofreu um grave acidente de carro e vai morrer após o irmão, Caio, revelar que a mãe dele era prostituta e que ele é filho do tio Ademir. Nas imagens, ele apareceu com sangue falso no rosto e também vídeo do carro capotando dentro de um estúdio com um suporte giratório.