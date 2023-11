Globo rejuvenesce especial de Roberto Carlos com convidados inéditos; saiba nomes

Especial de fim do ano de Roberto Carlos anunciou os convidados para o programa de 2023

Um dos maiores nomes da música brasileira, Roberto Carlos (82) se prepara para gravar mais uma edição de seu Especial de fim do ano, que foi rejuvesnecido pela Globo. Nesta segunda-feira, 29, a emissora anunciou convidados inéditos para a atração.

O Especial de fim do ano de Roberto Carlos será gravado no Rio de Janeiro, no dia 29 de novembro. O artista estará acompanhado de sua banda, sob a regência do maestro Eduardo Lages, e irá cantar diferentes estilos.

Ele repetirá a parceria com o cantor Fábio Jr. e dividirá o palco pela primeira vez com Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão e o ator PauloVieira. O programa especial vai ao ar na TV Globo no dia 22 de dezembro, com direção de gênero de Boninho.

Neste domingo, 28, o artista fez uma apresentação exclusiva para mulheres em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abriu o coração e falou sobre a emoção que sente ao subir nos palcos em shows especiais para o público feminino.

Para ele, foi difícil segurar as lágrimas enquanto se apresenta para as fãs. "Esse show me deixa com uma emoção que eu tenho que controlar, se não eu choro várias vezes durante", começa. "Para mim é muito especial. Estou até com vontade de fazer mais shows para as mulheres."

O cantor ressalta que apesar da apresentação ser destinada ao público feminino, isso não quer dizer que os homens não possam acompanhá-las. Além disso, ele ainda comenta sobre a importância que as mulheres tiveram em sua carreira.

O show exclusivo para mulheres aconteceu neste domingo, 29, em São Paulo. Além do público unicamente feminino, todos os serviços voltados para a apresentação eram compostos por times de mulheres, que iam desde recepcionistas às seguranças.