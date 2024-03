Filhos de Gugu são impedidos de receber seguro viagem feito por ele

Os filhos de Gugu Liberato, falecido em 2019, foram impedidos de receber o valor do seguro viagem previsto no contrato assinado por ele

Os filhos do apresentador Gugu Liberato foram impedidos de receber cerca de R$ 149 mil de um contrato de seguro de assistência de viagem. A empresa, contratada por ele em vida, fez o depósito do valor em conta bancária judicial, mas afirmou que, devido duas ações que correm em segredo de Justiça, não tem como saber quem seriam os beneficiários. A quantia deve acumular ao inventário do comunicador, que deixou um patrimônio estimado em R$ 1 bilhão para os herdeiros.

De acordo com o Notícias da TV, o advogado Nelson Willians, representante de Rose Miriam e das gêmeas Sofia e Marina Liberato, alegou que "o dinheiro do seguro de vida será enviado para o inventário e no momento oportuno será dividido entre os filhos [João, Sofia e Marina]. Se Rose Miriam tiver a união estável com o Gugu reconhecida, também terá direito."

Gugu Liberato fez um seguro de viagem sete meses antes de seu falecimento, em 2019, no valor de 30 mil dólares. Ele assinou um documento com a empresa Starr Internacional Brasil Seguradora S/A e solicitou indenização em caso de acidentes ou morte durante viagens, mas os beneficiários não foram especificados.

A Starr Internacional moveu uma ação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para decidir quem receberia o dinheiro. Segundo a juíza Renata Manzini, da 37ª Vara Cível, os dólares deveriam ser convertidos de acordo com a cotação da data da morte do apresentador, em 21 de novembro de 2019. No final do ano em questão, o valor do dólar era cerca de R$ 4,25. Dessa forma, o valor do seguro está acumulado em R$ 127 mil.

Como a família mora nos Estados Unidos atualmente, os US$ 30 mil podem ter reajustes de cotação quando for repartido. A seguradora, que possui sede em São Paulo, vai pagar mais barato no que diz respeito à cotação anual da moeda norte-americana, que na última quinta-feira, 29, estava em R$ 4,97, - equivalente a R$ 149 mil.

Ainda nos documentos judiciais, é mencionado que Rose Miriam, Sofia, Marina e José são os supostos beneficiários. Embora o testamento de Gugu tenha sido validado em junho do ano passado, a ação movida por Rose para ter o reconhecimento de união estável deixou a seguradora em dúvida sobre quem receberia o quê. Além disso, o mecânico Ricardo Rocha alega ser filho do apresentador e pede um teste de paternidade na Justiça - outro empecilho para a empresa fazer o pagamento.

Rose Miriam e as filhas lamentam 4 anos da morte de Gugu Liberato

Após quatro anos de sua morte repentina após uma queda em sua casa em Orlando, nos EUA, Gugu Liberato foi homenageado por Rose Miriam e suas filhas na rede social. Em novembro de 2023, elas relembraram fotos com ele e lamentaram a falta que o comunicador faz.

Com um clique ao lado do pai e da irmã gêmea, Marina Liberato, Sofia Liberato falou sobre a saudade que sente do eterno apresentador na história da TV. "Hoje faz 4 anos que você foi morar com nosso Deus. A saudade é grande, mas o que fica são as memórias inesquecíveis que vivemos todos juntos!

Eu te amo muito papis lindo", declarou-se ela.

Rose Miriam também escreveu uma mensagem na lembrança que resgatou dela com Gugu e os três filhos, além das gêmeas, o mais velho João Augusto Liberato. "Anjo, hoje meu querido completam 4 anos que você partiu para a Glória. Sentimos muitas saudades em inúmeros momentos das nossas vidas. Mas espero em Deus que nos encontraremos na eternidade! Te amamos muito papai lindo!", falou ela.

Em luta na justiça para ser reconhecida como mulher do comunicador, enquanto o herdeiro mais velho deseja que o testamento dele seja seguido como deixado, Rose Miram e João mostraram que mesmo em lados opostos nessa questão, ainda convivem muito bem e se amam ao trocarem declarações no Domingão Com o Huck.