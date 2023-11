Rose Miriam e as filhas lamentam 4 anos da morte de Gugu Liberato: 'Sentimos'

Com muita saudade, Rose Miriam e filhas lamentam morte de Gugu Liberato e fazem homenagem para o apresentador

Após quatro anos de sua morte repentina após uma queda em sua casa em Orlando, nos EUA, Gugu Liberato foi homenageado por Rose Miriam e suas filhas na rede social. Nesta segunda-feira, 20, elas relembraram fotos com ele e lamentaram a falta que o comunicador faz.

Com um clique ao lado da irmã gêmea, Marina Liberato, e do pai, Sofia Liberato falou sobre a saudade que sente do eterno apresentador na história da TV. "Hoje faz 4 anos que você foi morar com nosso Deus. A saudade é grande, mas o que fica são as memórias inesquecíveis que vivemos todos juntos!

Eu te amo muito papis lindo", declarou-se ela.

Rose Miriam também escreveu uma mensagem na lembrança que resgatou dela com Gugu e os três filhos, além das gêmeas, o mais velho João Augusto Liberato. "Anjo, hoje meu querido completam 4 anos que você partiu para a Glória. Sentimos muitas saudades em inúmeros momentos das nossas vidas. Mas espero em Deus que nos encontraremos na eternidade! Te amamos muito papai lindo!", falou ela.

Em luta na justiça para ser reconhecida como mulher do comunicador, enquanto o herdeiro mais velho deseja que o testamento dele seja seguido como deixado, Rose Miram e João mostraram que mesmo em lados opostos nessa questão, ainda convivem muito bem e se amam ao trocarem declarações no Domingão Com o Huck.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Filho de Gugu faz aniversário e Rose Miriam comemora

O filho de Gugu Liberato com Rose Miriam, João Augusto Liberato, completou 22 anos e a celebrou seu aniversário com a família. Mesmo não estando do mesmo lado da mãe na justiça, o jovem apareceu ao lado dela comemorando o momento.

Em sua rede social, Rose Miriam compartilhou fotos de como foi a festinha íntima para o herdeiro e mostrou mais uma vez que continuam convivendo normalmente. "Filho, você é o templo do Espírito Santo. Deus é na sua vida o tempo todo! Feliz aniversário", disse ela.

Em outro registro, a mãe do filho de Gugu exibiu o garoto com outros familiares. "A presença da vovó Odete e do tio Gian, que tanto amam o nosso querido João, cantaram os parabéns também! Seja feliz João!", desejou ela.