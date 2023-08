Filha de Gloria Maria comove ao falar da mãe: 'Deixou um vazio em nossas vidas'

No dia em que seria o aniversário de Gloria Maria, a filha dela faz homenagem comovente nas redes sociais

A jovem Maria Matta, que é uma das filhas da jornalista Gloria Maria, relembrou o dia em que seria o aniversário de sua mãe. Nesta terça-feira, 15, ela fez uma homenagem nas redes sociais e falou sobre a saudade que sente da mãe.

No post, ela relembrou uma foto feliz ao lado da mãe e da irmã caçula, Laura, e falou sobre a data especial. "Para a mulher incrível que sempre será lembrada com amor e carinho. Hoje, no dia do seu aniversário, celebramos tudo o que você viveu e o legado que deixou. Você foi uma mãe maravilhosa e seu amor continuará a nos guiar. Mesmo que você não esteja mais fisicamente ao nosso lado, seu amor e sua presença continuam vivos em nossos corações. Você foi uma mulher incrível, cheia de amor, sabedoria e bondade", disse ela.

Então, ela falou sobre a saudade que sente da mãe, que morreu no início do ano. "Todos os dias, eu e minha irmã lembramos com carinho dos momentos especiais que compartilhamos. Sua partida deixou um vazio em nossas vidas, mas sua memória será eterna. Eu te amo para sempre", contou.

A jornalista Gloria Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Matta (@mariamattadasilva)

Filha mais velha de Gloria Maria revela o que quer ser quando crescer

Em uma interação com os seguidores nas redessociais, a jovem Maria Matta, filha mais velha de Gloria Maria, contou qual profissão quer ter quando crescer. “Pretendo seguir como atriz. Ou ativista e trabalhar com movimentos para lutar pelos direitos de nós, negros”, disse ela.

Além disso, ela contou como é ser filha de Gloria Maria. “Ser filha da maior repórter da televisão brasileira é puro orgulho. Os melhores conselhos da minha vida vieram da minha mãe. Tudo que minha mãe dizia sempre estava certo e me ajudava. Ela me deu o maior amor do mundo e eu sei que não acabou aqui. Eu ainda vou encontrar ela. Ela é a minha maior inspiração”, disse ela. Por fim, ela contou o que mais gosta de fazer em sua rotina. “Gosto muito de cantar!”, declarou.