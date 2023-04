Ex-BBBs Juliette e Amanda surgem juntas nos bastidores do Domingão com Huck

Juliette e Amanda, as campeãs do BBB 21 e BBB 22, se encontraram durante a gravação do programa Domingão

Juliette Freire (33) e Amanda Meirelles (32), as campeãs do BBB 21 e BBB 23, respectivamente, se encontraram nos bastidores do programa Domingão com Huck.

No vídeo publicado pelo perfil oficial da atração, as ex-sister surgem posando juntas antes da gravação. Para o compromisso, a advogada e cantora optou por um vestido coladinho e curto, cor de rosa. Já a atual campeã do reality da TV Globo apostou em um vestido longo justo, azul e com detalhes preto.

"O encontro de vencedoras! Juliette e Amanda no próximo #Domingão! Não perca!", diz a postagem feita na noite desta quinta-feira, 27.

Os internautas amaram o encontro. "Lindas que eu amo!", disse uma seguidora. "Que encontro", comemorou outra. "Campeãs", vibrou uma fã. "A Amanda tá ainda mais bonita. Que pessoa diferenciada! Ela é luz", elogiou mais uma.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Juliette fala sobre comparações com Amanda

A campeã do BBB 21, Juliette Freire, fez história no reality ao conquistar um número impressionante de seguidores na rede social, mostrando sua força com o público. Amanda, vencedora do BBB 23, também teve seu nome muito falado em relação a ter vários fãs e aí surgiram várias comparações entre as duas.

Após ver alguns comentários negativos e bons envolvendo seu nome com o da médica, a advogada resolveu se pronunciar em seu Twitter."Para exaltar uma mulher… você não precisa diminuir outra", começou dizendo a cantora, que até foi atacada algumas vezes pela torcida de Amanda.

"1.Respeitar o mérito de cada pessoa 2.Respeitar a história de cada pessoa 3.Exaltar a vitória de uma mulher 4.Não comparar pessoas. Somos únicos e isso é lindo. É o básico", explicou a artista.

