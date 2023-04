Amanda escandaliza ao surgir com vestido justinho: “Deusa”

Campeã do BBB23, Amanda rouba a cena e deixa seguidores babando com look coladinho

A campeã do BBB23 Amanda Meirelles (32) deu uma repaginada no visual após deixar a casa mais vigiada do Brasil! Na tarde desta quinta-feira, 27, a médica surgiu poderosíssima e desfilou toda produzida com um vestido coladinho, pronta para cumprir sua intensa agenda de compromissos fora do reality.

No vídeo, publicado em sua conta oficial no Instagram, Amanda dá uma volta no corredor do hotel em que está hospedada. A ex-sister até joga o corpo de ladinho para exibir as curvas no vestido justo em um tom intenso de azul. Além do look estonteante, a médica também apostou em uma maquiagem mais pesada e ondulou os longos cabelos loiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Meirelles 🤙🏼 (@ameirelles)

“Pronta para mais um dia de gravação”, a vencedora do reality declarou na legenda do post. Nos comentários, celebridades e fãs ficaram babando com a cena: “Gata”, comentou Dani Calabresa. “Deusa, estou amando todos os looks”, disse a influenciadora Luara Fonseca. “Cara de Sapato, vem ver um negocinho aqui”, uma admiradora do casal ‘Docshoe’ brincou com o lutador.

Globo expõe mensagens divertidas de Amanda implorando para entrar no BBB

A Globo provou que Amanda é gente como a gente! Depois que a médica se tornou a campeã do BBB23, a emissora aproveitou para brincar com algumas mensagens que recebeu da loira implorando para entrar no reality show: "Vocês não podem me perder, Globo!", diz um dos recados.

Nas mensagens, a médica estava fazendo também a inscrição do irmão em 2017, quando enfrentou alguns problemas e escreveu para a emissora: "Não dá para fazer a inscrição do BBB há vários dias. Estou tentando fazer a do meu irmão", ela desabafou. Em 2021, ela enviou outro apelo para fazer o cadastro: "Globo, abre as inscrições do BBB. Eu preciso terminar", afirmou.