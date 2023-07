Ele está enorme! Filho de Rodrigo Lombardi rouba a cena em foto com o pai

Rodrigo Lombardi exibe foto inédita com o filho, Rafael, e mostra que o rapaz está ficando a sua cara!

Discreto com a vida pessoal, o ator Rodrigo Lombardi surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma foto inédita ao lado do filho, Rafael, fruto do casamento com Betty Baumgarten. No último final de semana, os dois adoraram conferir uma partida de futebol do time do coração, o São Paulo, e compartilharam o momento da torcida na web.

Na foto, Rodrigo e Rafael posaram lado a lado enquanto usava camisas do time e mostraram os seus lindos sorrisos. "Bora, São Paulo!!!!! Curtindo com o filhote que já entende de futebol muito mais que eu! Te amo, meu amor. Rafa, te amo também", disse ele na legenda.

Inclusive, Rafael mostrou que está crescendo e ficando cada vez mais parecido com o pai coruja. Nos comentários da foto, os fãs elogiaram os dois. “Filhote está muito lindo”, disse um seguidor. “Puxou ao pai que é lindão”, afirmou outro. “Que isso, absurda a beleza dessa família”, declarou mais um.

Rodrigo Lombardi curte passeio com a esposa

Há pouco tempo, o ator Rodrigo Lombardi aproveitou uma noite para curtir um passeio com a esposa, Betty Baumgarten. Os dois fizeram uma rara aparição juntos em público ao serem fotografados em um shopping no Rio de Janeiro.

Os dois foram jantar em um restaurante e saíram de mãos dadas do local. Simpático, o artista acenou para os fotógrafos de plantão no local ao perceber que estava sendo fotografado.

Fotos: AgNews

Rodrigo Lombardi tem vontade de explorar outras áreas do audiovisual

Há pouco tempo, o ator Rodrigo Lombardi revelou que tem o que o desejo de dar uma pausa na carreira de ator para explorar outras áreas do audiovisual. Ele contou em entrevista ao Jornal O Globo que pensa em realizar outros projetos na carreira.

"Tenho alguns para produzir, mas, pela falta de tempo, emendando um trabalho no outro... Na pandemia, fiz o longa "Antes de acontecer" e "Grande Sertão: Veredas". E os meus projetos próprios estão bagunçados na gaveta", disse ele.

Rodrigo assumiu querer parar com a TV e focar em outras áreas: "A qualquer hora pegarei cada um com uma paciência boa. Tenho vontade de dar uma parada aqui (com a TV) para meter a mão na massa. Como diretor e como autor."