Rodrigo Lombardi curte passeio com a esposa em rara aparição juntos em público

Rodrigo Lombardi é fotografado em rara aparição em público com a esposa, Betty Baumgarten, em shopping no Rio de Janeiro

O ator Rodrigo Lombardi aproveitou a noite da última terça-feira, 31, para curtir um passeio com a esposa, Betty Baumgarten. Os dois fizeram uma rara aparição juntos em público ao serem fotografados em um shopping no Rio de Janeiro.

Os dois foram jantar em um restaurante e saíram de mãos dadas do local. Simpático, o artista acenou para os fotógrafos de plantão no local ao perceber que estava sendo fotografado.

Rodrigo e Betty estão casados desde 2005 e são pais de Rafael, de 15 anos. Atualmente, ele interpreta o personagem Moretti na novela Travessia, da Globo.

Rodrigo Lombardi tem vontade de explorar outras áreas do audiovisual

Há pouco tempo, o ator Rodrigo Lombardi revelou que tem o que o desejo de dar uma pausa na carreira de ator para explorar outras áreas do audiovisual. Ele contou em entrevista ao Jornal O Globo que pensa em realizar outros projetos na carreira.

"Tenho alguns para produzir, mas, pela falta de tempo, emendando um trabalho no outro... Na pandemia, fiz o longa "Antes de acontecer" e "Grande Sertão: Veredas". E os meus projetos próprios estão bagunçados na gaveta", disse ele.

Rodrigo assumiu querer parar com a TV e focar em outras áreas: "A qualquer hora pegarei cada um com uma paciência boa. Tenho vontade de dar uma parada aqui (com a TV) para meter a mão na massa. Como diretor e como autor."