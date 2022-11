Rodrigo Lombardi assume pensar em dar uma pausa na carreira na TV

O ator Rodrigo Lombardi, que atualmente está em Travessia, assumiu pensar em dar uma pausa dos trabalhos na TV

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 15h21

O ator Rodrigo Lombardi (46) assumiu pensar em dar uma pausa de seus trabalhos na TV! O artista atualmente está no elenco de Travessia, atual novela das nove, escrita por Gloria Perez (74). Na trama, Rodrigo interpreta Moretti, pai de Chiara, interpretada por Jade Picon (21). Em uma entrevista ao jornal O Globo, ele assumiu estar repleto de projetos.

"Tenho alguns para produzir, mas, pela falta de tempo, emendando um trabalho no outro... Na pandemia, fiz o longa "Antes de acontecer" e "Grande Sertão: Veredas". E os meus projetos próprios estão bagunçados na gaveta", disse ele.

Rodrigo assumiu querer parar com a TV e focar em outras áreas: "A qualquer hora pegarei cada um com uma paciência boa. Tenho vontade de dar uma parada aqui (com a TV) para meter a mão na massa. Como diretor e como autor."

Rodrigo Lombardi mostra encontro com Chay Suede e fãs brincam: "Visão do paraíso"

O ator divulgou em suas redes uma foto com seu colega de elencoChay Suede (30), que interpreta Ari na novela. Por estarem em histórias diferentes na novela, os dois ainda não contracenaram juntos.

Na legenda da pulicação ele escreveu: "Achei o Chay! Tô desde o início da trama procurando esse garoto, mas não nos trombamos até agora! Mano @chay te acho demais! Não vejo a hora de contracenarmos!"