É oficial! Fátima Bernardes ganha novo programa na TV

Fátima Bernardes confirma seu novo programa na TV e dá spoiler de como será: 'Dois convidados'

A apresentadora Fátima Bernardes ganhou um novo programa na TV. Depois do sucesso no programa Encontro, da Globo, e também ao assumir o The Voice, ela confirmou que terá uma nova atração na televisão.

Nesta sexta-feira, 7, a comunicadora confirmou que terá um programa no GNT a partir de outubro deste ano . Por enquanto, os detalhes da atração não foram revelados, mas ela já confirmou que terá dois convidados e muita conversa.

“Avisa que eu cheguei! Aonde? Ao melhor lugar para conversas sinceras e papos saudáveis, sempre com dois convidados. Em outubro, no GNT”, disse ela no vídeo de divulgação.

Rumores apontam reunião de Fátima Bernardes na Globo

Há poucas semanas, os rumores informaram que a apresentadora Fátima Bernardes tomou a atitude de ter uma conversa sincera com a Globo. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela teve uma reunião com a direção da emissora carioca para falar sobre o seu futuro no canal. Com contrato até 2025, ela não quer ficar na 'geladeira'.

O assunto surgiu quando começaram os rumores de que o programa The Voice pode ser cancelado por causa da baixa audiência. Com isso, a comunicadora teve ficar sem uma atração no canal e decidiu conversar antes que isso possa acontecer.

“Ela disse à Globo: 'Eu prefiro não ficar na geladeira, porque tenho outros projetos, são projetos que não brigam com a emissora e eu não vou fazer isso com vocês, porque vocês foram muito respeitosos em relação a todo meu contrato que até hoje permanece”, disse o colunista. Por enquanto, o resultado da conversa não foi divulgado.

Vale lembrar que Fátima Bernardes está na Globo desde 1987. Ela começou na área de jornalismo e migrou para o entretenimento há alguns anos.