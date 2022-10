Dulce María volta às novelas como protagonista: "Um projeto grande e exigente"

A atriz e cantora Dulce María voltará a atuar em uma nova novela da Televisa

Dulce María (36) estará de volta às novelas. Ela dará vida à Emilia em Pienso em Ti, drama original produzido por Carlos Bardasano, que será exibida em horário nobre pela Televisa, maior emissora do México.

A atriz e cantora Estava afastada das telinhas há alguns anos. Sua última novela da Televisa foi em 2016, onde interpretou uma vilã em Corazón que Miente. Já em 2020, ela terminou de gravar a série Falsa Identidad, disponível na Netflix.

A nova personagem será o primeiro trabalho de Dulce após ela se tornar mãe de Maria Paula, sua primeira filha com Paco Álvarez. "É a primeira vez que vou fazer um projeto tão grande e exigente como uma novela, que obviamente eu também resisti porque tenho minha bebê de apenas dois anos, ela é pequena, eu vou embora e ela chora", disse a artista.

Na nova novela, a atriz interpretará a protagonista aspirante à cantora, ao lado de David Zepeda, que será seu par romântico. A história estará cheia de valores, música, amor, coisas reais e personagens humanos. "O que estávamos falando há pouco na leitura é que minha personagem tem esse sonho de ser cantora, então eu Dulce é como esquecer tudo o que vivi", explicou.

A ex-RBD está gravando canções para esse projeto há mais de um mês. Ela queria ter se envolvido também na composição das músicas, mas não conseguiu devido a outros compromissos. Para a artista, Emilia tem algumas coisas parecida com ela, mas nem tudo. "Não sabe nada das coisas, digamos que das pedras que podem haver no caminho", contou ela, ressaltando que a personagem busca cumprir seus sonhos com uma inocência de não saber nenhuma das coisas ruins que possam estar envolvidas.

