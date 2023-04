Dona Déa Lúcia revela mania de Lívia Andrade durante Domingão: ‘Maníaca’

Sem papas na língua, Dona Déa Lúcia expõe mania de Lívia Andrade e deixa todos rindo demais

Na tarde deste domingo, 9, a mãe do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), Dona Déa Lúcia (75), decidiu revelar uma mania de sua colega de elenco do programa Domingão com Huck, a modelo e apresentadora Lívia Andrade (39), que divertiu todos que estavam ali.

Enquanto o apresentador do programa, Luciano Huck, apresentava os convidados da noite, percebeu que Lívia teria clareado seus cabelos, e resolveu perguntar a ela sobre a mudança. “Trouxe umas luzes”, explicou a atriz, sorridente.

Foi aí que Dona Déa Lúcia se intrometeu, expondo uma mania da famosa que a deixa um pouco incomodada. “Ela fica preocupada com o cabelo dela e comigo. Se tiver um fiozinho [fora do lugar] ela fica assim no meu cabelo ó”, brincou a mãe do falecido comediante, mostrando que Lívia sempre para para arrumar cada fio do cabelo da amiga.

“Ela é maníaca. Não pode ver nada fora do lugar. Ela tem um problema com isso”, continuou Dona Déa, fazendo com que todos rissem dentro do estúdio. Lívia, por sua vez, riu e concordou: “Eu tenho esse problema”, brincou.

Déa Lúcia entrega affair do passado

Durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, da Globo, Dona Déa Lúcia, que é a mãe de Paulo Gustavo, surpreendeu ao lembrar de um romance do passado. Ela ficou frente a frente com o ator Murilo Benício e contou que já viveu um affair com um tio dele!

Na gravação, ela entregou que 'pegava' o tio de Murilo em um posto de gasolina. “Eu vi Murilo nascer. Murilo é de Niterói. A família dele é de mulheres maravilhosas. Eu paquerava um tio dele, o Serginho. Muito beijo na boca escondido lá no posto de gasolina”, disse ela. O ator caiu na gargalhada com a revelação no palco. Pouco depois, o apresentador Luciano Huck confirmou que a história é verdadeira. “No intervalo, Murilo contou que era verdade. Ela tinha mesmo um caso com o tio dele. Ela não estava inventando a história”, contou.