Dona Déa Lúcia cai no choro no palco do Domingão com Huck. Saiba o motivo!

Dona Déa Lúcia chora no palco do Domingão com Huck e é consolada por Fátima Bernardes

Mãe do humorista Paulo Gustavo (1978-2021), Dona Déa Lúcia não segurou as lágrimas durante a gravação do programa Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana. Ela chorou no palco e precisou ser consolada por Fátima Bernardes e Luciano Huck ao lembrar do seu filho falecido.

Dona Déa fez parte da homenagem para Fátima e relembrou o quanto Paulo Gustavo gostava da jornalista. Porém, ela ficou com a voz embarcada e chorou no meio de sua declaração.

Rapidamente, Fátima levantou do seu lugar para abraçar a senhora. “Ele continua aqui, agora, feliz de ver esse nosso encontro, de ver você brilhando como ele sabia que você ia brilhar”, disse Bernardes. Então, Huck também disse palavras carinhosas. “A Dona Déa estar aqui e o nosso caminho ter se cruzado, isso é Paulo Gustavo. Sempre será”, afirmou.

Déa Lúcia entrega affair do passado

Durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, da Globo, Dona Déa Lúcia, que é a mãe de Paulo Gustavo, surpreendeu ao lembrar de um romance do passado. Ela ficou frente a frente com o ator Murilo Benício e contou que já viveu um affair com um tio dele!

Na gravação, ela entregou que 'pegava' o tio de Murilo em um posto de gasolina. “Eu vi Murilo nascer. Murilo é de Niterói. A família dele é de mulheres maravilhosas. Eu paquerava um tio dele, o Serginho. Muito beijo na boca escondido lá no posto de gasolina”, disse ela. O ator caiu na gargalhada com a revelação no palco.

Pouco depois, o apresentador Luciano Huck confirmou que a história é verdadeira. “No intervalo, Murilo contou que era verdade. Ela tinha mesmo um caso com o tio dele. Ela não estava inventando a história”, contou.