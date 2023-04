De peruca, Glória Pires dá spoiler de próxima novela das nove: ''Mocinha e vilã''

Caracterizada de sua personagem, Glória Pires dá spoiler de 'Terra e Paixão' e deixa fãs curiosos

A atriz Glória Pires (59) deu mais um spoiler de sua personagem na próxima novela das nove que substituirá Travessia, Terra e Paixão. Nesta terça-feira, 18, a global compartilhou uma selfie ao lado de mais uma integrante da história, a atriz Barbara Reis (33), e falou rapidamente da interação que terão no enredo.

Esposa de Antônio, interpretado por Tony Ramos (74) na trama de Walcyr Carrasco (71), Glória Pires cruzará o destino de Aline, vivida por Barbara, quando a mulher for lutar por justiça e se deparar com o maior produtor rural da região, Antônio.

Na rede social, a atriz compartilhou uma selfie ao lado da mocinha e deixou os fãs mais ansiosos para conferir a novidade. "Para mexer um pouquinho com a ansiedade de vocês, a mocinha e a vilã da sua próxima novela das nove juntas!", escreveu Glória.

Nos comentários, os seguidores vibraram com o spoiler. "Que lindas", admiraram os internautas. "Glória Pires como vilã? Já tô lá", disseram outros.

Veja o clique de Glória Pires com Barbara Reis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Glória Pires choca ao mostrar novo visual para a próxima novela das nove: ''Outra mulher''

A atriz Glória Pires chamou a atenção ao surgir com um visual diferente em uma nova foto compartilhada em sua rede social. De cabelos longos e pintados, a famosa surpreendeu com as madeixas diferentes.

Exibindo a novidade, a artista global revelou que os fios alongados e não grisalhos foram adotados para sua nova personagem, Irene, na próxima novela das nove, Terra e Paixão.

"Muito prazer, eu sou Irene. Chegando em breve, em Terra e Paixão", contou Glória Pires ao aparecer caracterizada na selfie.

Nos comentários do clique, os internautas logo encheram a artista de elogios e vibraram com a novidade que vem por aí. "Linda", disse Cauã Reymond, que também está na novela. "Deusa", exclamou a filha da famosa, a cantora Cleo. Veja mais do visual aqui.

Terra e Paixão é a próxima novela das nove. A trama foi criada e escrita por Walcyr Carrasco. Na história a personagem de Glória Pires é casada com o de Tony Ramos.