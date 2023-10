Datena pede demissão e fará pausa na carreira; entenda decisão do apresentador

José Luiz Datena surpreendeu ao revelar que fará uma pausa na carreira após anos no comando do Brasil Urgente

O apresentador José Luiz Datena (66) surpreendeu os admiradores ao revelar sua demissão da Rádio Bandeirantes e afastamento de suas funções como comandante do programa Brasil Urgente, da Band. A decisão foi tomada para tomar conta da saúde.

Em entrevista ao Notícias da TV, Datena contou que estava ficando esgotado com a rotina diária e, a partir de agora, fará uma pausa na carreira para se cuidar melhor. Ele também tem duas cirurgias agendadas e que precisarão de uma recuperação mais atenciosa.

"Duas horas pela manhã e mais quase quatro horas de Brasil Urgente. Muita coisa por dia. Já não vinha fazendo todo dia", disse ele, que volta e meia é substituído pelo próprio filho no jornalístico.

Marcada para os próximos dias, a cirurgia do apresentador não foi revelada. No entanto, as informações serão passadas pelos médicos posteriormente. Essa não é a primeira vez que Datena se afasta para cuidar da saúde.

Leia também: Ao vivo, Datena mostra situação no litoral de SP, se desequilibra e cai

Em 2022, o comunicador também precisou ficar alguns dias off para fazer uma cirurgia. Na época, ele passou por um tratamento dentário e enquanto estava de repouso, o programa ficou na mão de seu filho, Vicente Datena.

“Estou com uma dor de dente, ainda, terrível faz três dias. Nem sabia o que era isso e olha que eu já tive infarto, já tive uma cirurgia enorme no pâncreas em que fui aberto de ponta a ponta, entendeu? Mas essa dor de canal… E dor de ouvido então, mas acho que a dor de dente é pior”, desabafou.

DATENA PASSOU PERRENGUE AO VIVO

Datena (65) passou por um perrengue inusitado durante o 'Brasil Urgente ', noticiário da Band, na última quarta-feira, 8. O apresentador decidiu mostrar a força do temporal da capital em São Paulo, mas acabou ensopado depois que seu guarda-chuva quebrou. O imprevisto foi registrado ao vivo no programa e o jornalista não escondeu sua revolta.

O apresentador foi até a região externa dos estúdios da emissora: “Olha a ventania! Aqui tem um monte de árvores. É um lugar muito bonito, mas a ventania balança para caramba. Está vendo o vento aí? O guarda-chuva vai voar. Estou tomando a maior chuva aqui. É um negócio impressionante. Me molhei para caramba”, narrou enquanto mostrava a força da chuva.

Com o guarda-chuva parcialmente quebrado, Datena mostrou a realidade por trás do temporal e acabou com o paletó completamente encharcado: “Eu acho que vou ter que trocar de roupa, viu? Eu não estou mais com idade para fazer essas brincadeiras de sair no meio da chuva. Tempestade desgraçada”, se revoltou durante a situação inesperada.