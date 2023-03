Ao vivo, Datena passa por perrengue inusitado: “Vou ter que trocar de roupa”

Datena ficou ensopado depois que tentou mostrar situação difícil em São Paulo

Datena (65) passou por um perrengue inusitado durante o 'Brasil Urgente ', noticiário da Band, na última quarta-feira, 8. O apresentador decidiu mostrar a força do temporal da capital em São Paulo, mas acabou ensopado depois que seu guarda-chuva quebrou. O imprevisto foi registrado ao vivo no programa e o jornalista não escondeu sua revolta.

O apresentador foi até a região externa dos estúdios da emissora: “Olha a ventania! Aqui tem um monte de árvores. É um lugar muito bonito, mas a ventania balança para caramba. Está vendo o vento aí? O guarda-chuva vai voar. Estou tomando a maior chuva aqui. É um negócio impressionante. Me molhei para caramba”, narrou enquanto mostrava a força da chuva.

Com o guarda-chuva parcialmente quebrado, Datena mostrou a realidade por trás do temporal e acabou com o paletó completamente encharcado: “Eu acho que vou ter que trocar de roupa, viu? Eu não estou mais com idade para fazer essas brincadeiras de sair no meio da chuva. Tempestade desgraçada”, se revoltou durante a situação inesperada.

Durante o #BrasilUrgente, Datena mostrou a força das chuvas na região dos estúdios da Band. Confira: pic.twitter.com/10xDs4Qisf — Brasil Urgente (@brasilurgente) March 8, 2023

Ao vivo, Datena mostra situação no litoral de SP, se desequilibra e cai

Esse não foi o único perrengue que Datena passou recentemente. Em fevereiro, o apresentador visitou as áreas afetadas pelas chuvas no litoral paulista e acabou levando um tombo ao vivo durante o Brasil Urgente. Enquanto mostrava a situação difícil, ele tentou se equilibrar mas foi traído pelo solo do terreno, que foi completamente afetado pelo temporal que devastou a região.

Datena narrou o momento: "É muito difícil, mas eu vou tentar. Você vai afundando e não consegue estabilidade. Foi assim que as pessoas morreram, você não consegue tirar o pé" e completou: “Eu imagino o desespero dessas pessoas para sair dessa massa de lama. Meu Deus! Foi assim que as pessoas morreram", disse indignado. Veja o vídeo de Datena!