Ao vivo, Datena mostra situação no litoral de SP, se desequilibra e cai

Apresentador Datena mostrou as áreas de deslizamento no litoral paulista e dificuldade de locomoção

O apresentador Datena passou um perrengue ao visitar as áreas afetadas pelas chuvas no litoral paulista. Ao vivo, ele mostrou a situação difícil no local.

Andando na lama para que os telespectadores tivessem uma ideia de como está a locomoção, o apresentador se desequilibrou e caiu na lama.

"É muito difícil, mas eu vou tentar. Você vai afundando e não consegue estabilidade. Foi assim que as pessoas morreram, você não consegue tirar o pé", falou enquanto tentava achar uma parte estável no terreno com deslizamento de terra.

"Eu imagino o desespero dessas pessoas para sair dessa massa de lama. Meu Deus! Foi assim que as pessoas morreram", disse indignado.

Não foi só ele que ficou indignado com a situação, mas um repórter da Globo, Wallace Lara, chorou ao vivo ao ver que o preço absurdo do litro de água cobrado pelo comércio local. É difícil ouvir um depoimento como a gente ouviu agora e não se emocionar. "Cobrar 93 reais em um litro de água? Na situação que nós estamos aqui? É inacreditável".

Sabina Simonato apoiou o colega no momento de emoção. “Ele está muito emocionado, são muitas as vítimas e as mortes”, disse ela, e continuou: “Walace, obrigada pelas informações. E o seu gesto, essa sua emoção mostra o quão ser humano o Walace é. Ele é um repórter daqueles que a gente dá nota 10. Nas primeiras horas do anúncio da tragédia, o Wallace Lara foi em direção ao que aconteceu”, comentou.

Veja vídeo do Datena!